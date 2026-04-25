Salud analiza caso por caso la situación de 257 médicos que fueron despedidos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) avanza en la revisión individual de los médicos que fueron suspendidos del sistema sanitario público, como parte de los acuerdos alcanzados recientemente con el Colegio Médico de Honduras (CMH). El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó que como parte de los compromisos que se acordaron, las autoridades sanitarias iniciaron un proceso técnico de revisión caso por caso, en el que se analiza de manera individual la situación laboral de cada médico. La evaluación se realiza de forma conjunta con el CMH y consiste en verificar nombre por nombre las condiciones en las que se encontraban los profesionales, incluyendo aquellos que fueron separados de sus cargos.

Midence aclaró que en los casos donde existan médicos con doble plaza o bajo distintas modalidades de contratación, se aplicarán criterios definidos en conjunto con el gremio, priorizando a quienes no cuentan con un acuerdo laboral vigente. "Se esta en proceso de revisión y análisis caso por caso, porque el colega que ya tenía una plaza, dos plazas y que estaba bajo una modalidad de contrato, pues obviamente se va a dar prioridad al colega que no ha tenido la posibilidad de tener su acuerdo", dijo el funcionario. Las autoridades reiteraron que el proceso de revisión continuará en los próximos días, con el objetivo de resolver de manera definitiva la situación laboral del personal médico y evitar nuevas interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo a las autoridades sanitarias son 257 médicos que fueron despedidos de sus cargo y son los casos que se están revisando, entre ellos se encuentran 57 médicos especialistas y el resto médicos generales. No obstante, desde el CMH indicaron que son alrededor de 400 los galenos que fueron retirados de sus puestos de trabajo, lo que ocasionó al menos cuatro semanas de protestas y suspensión de los servicios de consulta externa en los hospitales y centros de salud a nivel nacional.