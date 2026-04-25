  1. Inicio
  2. · Honduras

Muere bebé por tos ferina y ya suman 10 víctimas en Honduras

Un menor de un año proveniente de Tegucigalpa es la nueva víctima de esta enfermedad que ya deja un total de 122 contagios en el territorio

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 11:46
Muere bebé por tos ferina y ya suman 10 víctimas en Honduras

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación en los menores de edad.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La tos ferina sigue sumando más víctimas en Honduras, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron el fallecimiento de otra persona a causa de esta enfermedad respiratoria.

La situación eleva a 10 la cifra de víctimas mortales por esta enfermedad, que es altamente contagiosa, en lo que va del año, informaron las autoridades sanitarias.

Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), detalló que el último deceso corresponde a un menor de un año de edad, procedente de Tegucigalpa.

Médicos y Salud alcanzan acuerdos y suspenden asambleas

Con este trágico suceso, la capital ya contabiliza tres muertes por esta patología, consolidándose como uno de los focos de mayor vigilancia.

La propagación de la enfermedad ha encendido las alarmas en el sistema sanitario; pues según el reporte oficial, Honduras suma 122 casos positivos de tos ferina, una cifra que ya superó los 114 contagios reportados durante todo el 2025.

Puerto calificó como “preocupante” la letalidad de este brote, así como la alta incidencia en la población infantil, que es la más vulnerable ante la bacteria Bordetella pertussis.

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación materna y completar el esquema de vacunación de los menores.

"Se recuerda a las mujeres embarazadas que deben aplicarse la vacuna entre las 26 y 37 semanas de gestación. Es la única forma de garantizar que el bebé nazca con anticuerpos", enfatizó Puerto.

Salud investiga fallecimiento de tres menores luego de aplicarse sus vacunas en Honduras

Esta infección altamente contagiosa puede confundirse inicialmente con un resfriado común; sin embargo, su evolución es distinta y peligrosa.

En la fase inicial, los síntomas son moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos y llorosos, y fiebre leve; posteriormente, en la fase crítica que se produce dos semanas después, la mucosidad espesa obstruye las vías respiratorias, provocando una tos seca e incontrolable.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias