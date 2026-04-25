Muere bebé por tos ferina y ya suman 10 víctimas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La tos ferina sigue sumando más víctimas en Honduras, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron el fallecimiento de otra persona a causa de esta enfermedad respiratoria. La situación eleva a 10 la cifra de víctimas mortales por esta enfermedad, que es altamente contagiosa, en lo que va del año, informaron las autoridades sanitarias. Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), detalló que el último deceso corresponde a un menor de un año de edad, procedente de Tegucigalpa.

Con este trágico suceso, la capital ya contabiliza tres muertes por esta patología, consolidándose como uno de los focos de mayor vigilancia. La propagación de la enfermedad ha encendido las alarmas en el sistema sanitario; pues según el reporte oficial, Honduras suma 122 casos positivos de tos ferina, una cifra que ya superó los 114 contagios reportados durante todo el 2025. Puerto calificó como “preocupante” la letalidad de este brote, así como la alta incidencia en la población infantil, que es la más vulnerable ante la bacteria Bordetella pertussis. Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación materna y completar el esquema de vacunación de los menores. "Se recuerda a las mujeres embarazadas que deben aplicarse la vacuna entre las 26 y 37 semanas de gestación. Es la única forma de garantizar que el bebé nazca con anticuerpos", enfatizó Puerto.