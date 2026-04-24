Publican en La Gaceta el Presupuesto General 2026 por L444,335.8 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras oficializó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, con un monto total de 444 mil 335.8 millones de lempiras.

El decreto número 37,124, fechado este jueves 23 de abril, establece las bases financieras del Estado bajo los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El documento fija un déficit de 1.0%, proyecta un crecimiento económico del 3.5% y estima una inflación de 5.2%, con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica.

En cuanto a los ingresos, la administración central prevé recaudar 263 mil 807 millones de lempiras, de los cuales más de 186 mil millones provendrán de impuestos, principalmente del Impuesto Sobre Ventas y el Impuesto Sobre la Renta.