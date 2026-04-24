Presidente Asfura anuncia focalización de subsidios a la energía a partir de mayo

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este viernes una focalización de los subsidios a la energía eléctrica, como parte de cambios en la política energética que entrarán en vigor a partir del 1 de mayo. En declaraciones a periodistas desde Casa Presidencial, el mandatario explicó que el nuevo esquema de facturación estará dirigido a beneficiar únicamente a los hogares más vulnerables. “No podemos subsidiar al que tiene más”, enfatizó, al justificar la necesidad de una distribución “real y justa” de los recursos estatales.

Asfura también se refirió a su gestión y descartó estar enfocado en reconocimientos personales. “No estoy aquí para aplausos ni gustos, sino para trabajar y servirle a Honduras”, expresó, al tiempo que recordó que aún restan 45 meses de gobierno. En el ámbito social, el gobernante agradeció a los docentes por su paciencia ante años sin incrementos salariales y aseguró que se contemplan ajustes tanto para maestros como para médicos. “A medida que el presupuesto nos alcance”, afirmó. Asimismo, envió un mensaje de confianza a la población. “Pueden estar confiados de que el gobierno realizará el mejor trabajo”, dijo, destacando su experiencia laboral y el respaldo de su equipo de gobierno, el Congreso Nacional, los gremios y los 298 alcaldes del país. El titular del Ejecutivo adelantó que, una vez estabilizada la administración en los próximos meses, retomará sus recorridos por el territorio nacional. “Me pondré mi bluyín, mi camisa celeste y los burros, y voy a recorrer municipios y departamentos para escuchar problemas y corregir rumbos directamente de la gente”, manifestó.

Salud e infraestructura

En materia de salud, hizo un llamado a la unidad con el gremio médico para restablecer la normalidad en los servicios. “No perdamos tiempo peleando; el reloj ya cuenta: 48, 47, 46 meses nos quedan”, señaló. En cuanto a infraestructura, destacó avances en proyectos viales, especialmente en la salida de Tegucigalpa hacia el sur del país, donde se trabaja en la ampliación de puentes y carriles para aliviar la congestión en un plazo de tres a cuatro meses. También mencionó la construcción de una nueva conexión entre el anillo periférico y sectores como Santa Rosa y El Tomatillo, proyectada para finales de 2027.