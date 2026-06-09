"Son un espectáculo": los 11 estadios NFL que acogerán el Mundial 2026 en EE.UU.

Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri): Argentina arrancará la defensa de su título mundial ante Argelia en el templo de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. La Albiceleste también hará de Kansas City su campamento base durante el torneo, al igual que Inglaterra y Países Bajos. Inaugurado en 1972 y con capacidad para 73.000 espectadores, es el estadio más antiguo del Mundial en Estados Unidos, con más de medio siglo a sus espaldas. Puede que tenga, sin embargo, los días contados: los Chiefs planean mudarse en 2031 a un nuevo recinto.