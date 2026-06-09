Detienen a Daniel Meraz, sospechoso de asesinar a Elvia Gómez en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Tras haber anunciado -a través de su padre- que se entregaría a la justicia, Daniel Antonio Meraz, sospechoso del asesinato de su pareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, en San Manuel, Cortés, fue detenido este martes 9 de junio. El sospechoso se entregó a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al filo del mediodía en una estación gasolinera de Villanueva, Cortés, tras mediación de su padre y un abogado. El sospechoso acordó no oponer resistencia al momento de ser aprehendido. El ahora detenido, cuyo paradero era desconocido desde el pasado 3 de junio, posteriormente fue trasladado por los uniformados a un juzgado de San Pedro Sula.

La decisión de entregarse había sido tomada días atrás por el sospechoso, reveló un pariente, pero por temor a ser linchado por la población se coordinó su entrega hasta este martes.

Sobre Meraz pesaba una alerta internacional de Interpol y además en redes sociales la familia de la víctima ofrecía una recompensa para quien brindara información sobre su paradero.

Meraz estaría dispuesto a someterse a un proceso abreviado, tras reconocer el crimen, reveló un pariente del sospechoso.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El crimen ocurrió en la colonia Santa Fe, de San Manuel, el pasado miércoles 3 de junio en horas de la noche, cuando tras una discusión el victimario estranguló a su pareja. La víctima, una enfermera y madre de dos menores de edad, mantenía una relación con Meraz desde hacía varios años, aunque este no es el padre de los menores. De acuerdo con las denuncias de sus familiares, durante la relación él habría mantenido conductas tóxicas e incluso habría ejercido agresiones en contra de ella.