¿Está implicado en otro crimen? Más detalles de Daniel Meraz, acusado de matar a su pareja en Cortés

Una recompensa de 100 mil lempiras ofrece la familia de Elvia Gómez por información sobre el paradero de Daniel Meraz, quien habría sido el responsable de su muerte en Villanueva, Cortés. Detalles revelan que Daniel también estaría implicado en otro crimen cometido años atrás. Esto es lo que se sabe.
El crimen de Elvia Gómez se registró la mañana del miércoles -3 de junio- dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Fe. Según las investigaciones preliminares, la mujer habría sido estrangulada por su pareja, Daniel Meraz.
De acuerdo con las denuncias de sus familiares, durante la relación él habría mantenido conductas tóxicas e incluso habría ejercido agresiones en contra de ella. Un video que circula en redes también reveló que Elvia era amenazada por su pareja, quien finalmente acabó con su vida.
Joss Anael Gómez, hermana de Elvia, pidió apoyo para ubicar al sospechoso e instó a reportar cualquier información a las autoridades correspondientes.
“Esta persona no puede salir del país. Les pido de favor que, si lo ven en algún lugar, avisen a las autoridades correspondientes; no puede irse sin pagar por lo que hizo”, expresó.
Tras la circulación de la fotografía en redes sociales, un usuario le envió un mensaje a la hermana de Elvia, quien reveló que Daniel, años atrás, estuvo implicado en otro crimen junto a otros jóvenes.
Además, reveló la captura con el siguiente mensaje:"Buenas noches, joven. Mi más sentido pésame por la muerte de su hermana. Mire que ese muchacho antes vivía en San Francisco, Atlántida, acá por La Ceiba, y hace muchos años él y otros amigos mataron a un viejito que era guardia de un plantel para robarle la pistola".
Continuó: "Luego se fue huyendo de ese lugar. Todos decían que estaba en Estados Unidos porque lo buscaban para matarlo. La familia sin imaginar que años después lo haría otra vez. No dude en que, si lo vemos por acá, se lo haremos saber."
Cabe mencionar que hasta el momento, las autoridades no han confirmado nuevas líneas de investigación sobre estos señalamientos difundidos en redes sociales.
Sin embargo, continúa el proceso relacionado con el caso principal del crimen que mantiene a Meraz Cáceres prófugo desde el día del crimen, aunque su padre reveló que este se iba a entregar hoy lunes, pero no se notificó ninguna detención.