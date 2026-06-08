"La insulto porque usted me hace enojar": revelan amenazas que recibió Elvia antes de ser asesinada por su pareja en Cortés

Amenazas de muerte y una actitud agresiva recibió Elvia Mercedes Gómez López por parte de su pareja, Daniel Antonio Meraz, señalado del asesinato de la joven ocurrido el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe, de San Manuel, Cortés.
Tras la muerte de la enfermera y madre de dos menores, salió a la luz un video que ella misma grabó durante una videollamada en la que Daniel la insultaba y amenazaba.
"Me volvés a faltar el respeto te voy a levantar a pi... me seguís sacando la piedra, te voy a pelar de una vez", le decía Daniel durante la videollamada.
"Aquí no le vas a meter miedo a nadie, me volvés a hacer otro cuadro... ¿querés comprobarlo? Volveme a responder hoy, cuando te estoy diciendo algo o te hago una pregunta y te voy a levantar a pi..."
En el video también se escucha a Elvia responder: "Yo no le hago nada a usted, ¿qué le estaba haciendo? No le he faltado el respeto, Daniel, si yo no lo insulto a usted, quien anda insultándome todo el tiempo es usted".
Daniel le contestó: "Yo la insulto porque usted me hace enojar, se lo dije desde el principio, Elvia, cuando te diga algo solo respondeme y ya, no me salgás con una estupi..."
"A mí no me salga con que a usted sus verdades le duelen, a mi sus verdades me la pelan. Lo que me enver.... es que me desobedece se lo advertí en la mañana este show lo hubiéramos ahorrado por usted".
"Usted solo con golpes arregla las cosas", le respondió Elvia. Según el video, él volvió a amenazarla con golpearla si "volvía a responderle". En la foto se muestra el momento en el que familiares velaban el cuerpo de la víctima.
Elvia fue asesinada al interior de su vivienda. Se desconoce si la videollamada que salió a la luz fue grabada poco antes del crimen, pero su familia aseguró que Daniel era una persona agresiva y que casi nunca convivía con ellos. La madre de Elvia quedó al cuidado de sus dos hijos.
"Daniel, mis hijos", fueron las palabras que, según la madre de Elvia, la joven repetía mientras suplicaba antes de morir. La familia sostiene que Daniel la estranguló, cubrió su cuerpo con una sábana y posteriormente huyó.
El padre del sospechoso filtró conversaciones que sostuvo con Daniel. En ellas, el señalado prometía entregarse a las autoridades este lunes; sin embargo, hasta el momento no se reporta su captura ni que se haya presentado voluntariamente.
Elvia deja a dos menores de edad. De acuerdo con sus familiares, ambos se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió el crimen.