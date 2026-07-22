Saúl Martínez mató a su hijo, lo metió en una maleta y luego lo arrojó al río Wolf en Tennessee

Memphis, Tennessee, registró un nuevo caso insólito. Esta vez, un padre, identificado como Saúl Martínez, le quitó la vida a su propio hijo e intentó deshacerse de su cuerpo. Esto se sabe de su caso:
Saúl Martínez, un joven de 22 años, es señalado de asesinar a su hijo de tres años, Joseph Martínez, ocultar su cuerpo en una maleta y abandonarlo en una zona cercana al río Wolf.
De acuerdo con la investigación, el hecho se registró el domingo -19 de julio-, cuando agentes del Departamento de Policía de Memphis atendieron una llamada de una disputa por la custodia de un menor en una vivienda ubicada en Southbridge Street.
Según las autoridades, Saúl Martínez, quien no tenía la custodia del niño, se llevó al menor sin autorización de su expareja. La madre del menor informó a la Policía que la última vez que había visto a su hijo fue un día antes. Horas después comenzó la búsqueda para localizar al pequeño, mientras las autoridades recopilaban información sobre su paradero.
Según la Policía de Memphis, la mañana del lunes Saúl Martínez regresó a la vivienda poco antes de las 8:00 a. m., pero llegó sin el niño, por lo que comenzó a ser investigado por las autoridades.
El padre de Saúl relató a los agentes que su hijo había estado cuidando al pequeño durante aproximadamente tres semanas y que, cerca de la medianoche del sábado, el joven entró a su habitación para pedirle dinero y tomó sin permiso las llaves de su vehículo.
El hombre aseguró haber visto a Saúl colocar una maleta grande de color café en el automóvil antes de salir de la vivienda y regresó alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo, devolvió las llaves y se marchó en su propio vehículo.
Más tarde, cuando le preguntó dónde estaba Joseph, Saúl respondió que el niño se encontraba con un amigo, pero luego confesó que el menor había muerto, además de admitir que metió su cuerpo en una maleta y lo había arrojado al río Wolf.
El propio Saúl Martínez condujo a los investigadores hasta una zona boscosa, donde localizaron la maleta con el cuerpo del menor en su interior. El joven fue detenido y acusado de asesinato en primer grado, asesinato en primer grado durante la comisión de un delito grave relacionado con abuso infantil agravado, profanación de cadáver, manipulación de pruebas y abuso infantil agravado.
Saúl Martínez compareció este miércoles -22 de julio-por primera vez ante un tribunal de Memphis. El tribunal le designó un defensor público y programó una nueva audiencia para el viernes, mientras continúa sin fijarse una fianza.