Saúl Martínez mató a su hijo, lo metió en una maleta y luego lo arrojó al río Wolf en Tennessee

Según las autoridades, Saúl Martínez, quien no tenía la custodia del niño, se llevó al menor sin autorización de su expareja. La madre del menor informó a la Policía que la última vez que había visto a su hijo fue un día antes. Horas después comenzó la búsqueda para localizar al pequeño, mientras las autoridades recopilaban información sobre su paradero.