Maduro reaparece ante tribunal de EE UU; defensa alega inmunidad como jefe de Estado

Según expuso Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, de ser aceptada el mandatario no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se incluirán otras pruebas. La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre.