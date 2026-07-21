¿Qué pasó con Dafne Quintos? Entró a un campamento militar en México y murió 4 días después

El caso de Dafne Quintos, una adolescente de 13 años, generó conmoción en Tamaulipas, México, luego de que falleciera mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.
Dafne Zapata Quintos Martínez, originaria de El Mante, Tamaulipas, había ingresado a las instalaciones de la academia el lunes -13 de julio- para formar parte de un curso de verano.
El curso era con modalidad de internado y estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, el cual estaba previsto para finalizar el 31 de julio.
Sin embargo, la noche del jueves 16 de julio, su madre recibió una llamada del personal de la academia, quienes le informaron que su hija estaba mal de salud y que debía trasladarse hasta las instalaciones.
Según el relato de la madre, al llegar al lugar pidió que Dafne fuera trasladada a un hospital, pero recibió la noticia de que la adolescente ya había fallecido.
“La entregué viva, sana. Entró aquí a un curso de verano, a un campamento militarizado... Nada más me dicen que se desvaneció en el baño, de la nada, y me hablan a los diez minutos para decirme que ya no tiene signos vitales”, declaró la madre.
La progenitora cuestionó que primero le informaron que Dafne presentaba tos y deshidratación, pero minutos después le notificaron sobre su fallecimiento.
La menor era hija única de la profesora Alejandra Quintos, quien decidió inscribirla en el campamento con la intención de fortalecer su carácter, ya que la describía como una joven con una personalidad reservada.
Familiares, amigos y maestros recordaron a Dafne como una adolescente alegre, disciplinada y talentosa. Practicaba boxeo, disfrutaba bailar y modelar, además de haber sido coronada Reina 2024 de la Academia Mante.
Los resultados preliminares de la necropsia indicaron que la menor murió por asfixia y que presentaba agua en los pulmones.
La madre relató que un día antes de la muerte de su hija recibió información de que la adolescente ya no quería realizar ejercicios y que había sufrido una caída. La madre afirmó que en un video enviado por el personal del plantel observó un moretón en el labio de Dafne.
Tras el fallecimiento, las autoridades ministeriales aseguraron las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz, mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte.