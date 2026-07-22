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Tiktokers liderados por Supremo viajan a Perú a un partido: esto les dio de dinero el presidente Nasry Asfura

Los tiktokers fueron apoyados económicamente para trasladarse a Perú y esto les dio el gobierno de Nasry Asfura

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 15:51
Tiktokers liderados por Supremo viajan a Perú a un partido: esto les dio de dinero el presidente Nasry Asfura
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Un grupo de tiktokers liderados por Supremo viajó a Perú a un partido de fútbol, algo que han venido haciendo desde hace meses con juegos en el país y fuera de la nación. Esta vez fueron apoyados económicamente por el presidente Nasry Asfura y esto se conoce.

Fotos: Cortesía redes Supremo-Casa Presidencial
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Supremo lleva realizando partidos de tiktokers en Honduras, sobre todo en San Pedro Sula y La Ceiba. Además de viajar con un grupo de tiktokers a naciones como Brasil, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Foto: Cortesía Supremo
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Los tiktokers en esta ocasión tendrán el apoyo económico del gobierno de Nasry Asfura, además tendrán un juego en Tegucigalpa y volverán a ser apoyados por la administración Asfura.

Foto: Cortesía Supremo
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Fue el mismo Supremo quien gestionó la ayuda económica con el presidente Nasry Asfura para el partido ante tiktokers de Perú el 24 del presente mes en Lima.

Foto: Cortesía Supremo
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A finales de mayo, el el ministro de Comunicaciones del gobierno, José Argueta, reconoció que Supremo le pidió al presidente Asfura los boletos de avión para viajar a Perú.

Foto: Cortesía redes Casa Presidencial
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Hasta el momento no se sabe cuántas personas viajaron a Perú con Supremo, pero se observó que también lo hicieron parejas de los tiktokers.

Foto: Cortesía Supremo
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Esta fue una de las fotos que se tomaron los tiktokers al salir a Perú. El ministro de Comunicaciones dio detalles de la ayuda del gobierno entre el viaje a Perú y el montaje de un juego en Tegucigalpa.

Foto: Cortesía Supremo
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"Supremo pidió el estadio prestado y cuánto cuesta eso, nada. Pidió que no le cobrarán por el uso del estadio y unos boletos de avión", acotó Argueta hace unas semanas.

Foto: Cortesía Supremo
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"Pidió que se le garantizara seguridad en el evento y unos fuegos artificiales, puede andar por el medio millón de lempiras. Nosotros no vamos a comprar los boletos en una ferretería", apuntó el funcionario.

Foto: Cortesía Supremo
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El gobierno de Nasry Asfura le compró los boletos de avión a cada tiktoker. Un boleto de avión a Perú actualmente puede rondar desde los 9 mil lempiras hasta los 22 mil, dependiendo el tiempo en que se compre.

Foto: Cortesía Supremo
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