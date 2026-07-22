Tiktokers liderados por Supremo viajan a Perú a un partido: esto les dio de dinero el presidente Nasry Asfura

Un grupo de tiktokers liderados por Supremo viajó a Perú a un partido de fútbol, algo que han venido haciendo desde hace meses con juegos en el país y fuera de la nación. Esta vez fueron apoyados económicamente por el presidente Nasry Asfura y esto se conoce.
Supremo lleva realizando partidos de tiktokers en Honduras, sobre todo en San Pedro Sula y La Ceiba. Además de viajar con un grupo de tiktokers a naciones como Brasil, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Los tiktokers en esta ocasión tendrán el apoyo económico del gobierno de Nasry Asfura, además tendrán un juego en Tegucigalpa y volverán a ser apoyados por la administración Asfura.
Fue el mismo Supremo quien gestionó la ayuda económica con el presidente Nasry Asfura para el partido ante tiktokers de Perú el 24 del presente mes en Lima.
A finales de mayo, el el ministro de Comunicaciones del gobierno, José Argueta, reconoció que Supremo le pidió al presidente Asfura los boletos de avión para viajar a Perú.
Hasta el momento no se sabe cuántas personas viajaron a Perú con Supremo, pero se observó que también lo hicieron parejas de los tiktokers.
Esta fue una de las fotos que se tomaron los tiktokers al salir a Perú. El ministro de Comunicaciones dio detalles de la ayuda del gobierno entre el viaje a Perú y el montaje de un juego en Tegucigalpa.
"Supremo pidió el estadio prestado y cuánto cuesta eso, nada. Pidió que no le cobrarán por el uso del estadio y unos boletos de avión", acotó Argueta hace unas semanas.
"Pidió que se le garantizara seguridad en el evento y unos fuegos artificiales, puede andar por el medio millón de lempiras. Nosotros no vamos a comprar los boletos en una ferretería", apuntó el funcionario.
El gobierno de Nasry Asfura le compró los boletos de avión a cada tiktoker. Un boleto de avión a Perú actualmente puede rondar desde los 9 mil lempiras hasta los 22 mil, dependiendo el tiempo en que se compre.