Inter Miami en grave problema: MLS lo investiga tras fichaje de Casemiro y se revela el motivo

La llegada de Casemiro al Inter Miami ha desatado una nueva polémica. MLS los investiga por este motivo.
La Major League Soccer confirmó este miércoles que abrió una investigación para determinar si la franquicia de Florida incumplió el reglamento relacionado con los derechos de descubrimiento del mediocampista brasileño.
El organismo analiza si durante la negociación existió alguna irregularidad vinculada al proceso establecido por la liga.
En un comunicado, la MLS informó que revisa una presunta acusación de manipulación que involucra al Inter Miami.
Asimismo, explicó que se encuentra recopilando toda la documentación y la información necesaria antes de emitir una resolución definitiva.
La liga también dejó claro que no realizará nuevos comentarios públicos hasta que concluya el proceso de investigación.
El caso involucra igualmente al LA Galaxy, club que poseía la prioridad de descubrimiento sobre Casemiro dentro del sistema de la MLS.
Aunque ambas instituciones alcanzaron un acuerdo para transferir esos derechos al Inter Miami, los detalles económicos permanecen bajo reserva.
La competición indicó que las condiciones del pacto solo serán reveladas una vez finalice la investigación en curso.
El mecanismo conocido como "discovery rights" otorga a un equipo la prioridad para negociar con determinados futbolistas antes que el resto de clubes de la liga.
Por ese motivo, la MLS busca comprobar que todo el procedimiento se haya desarrollado conforme a su normativa interna.
Mientras tanto, la investigación no modifica la inscripción del experimentado volante brasileño con el conjunto dirigido por Javier Mascherano.
Casemiro, de 34 años, llegó al Inter Miami como agente libre tras finalizar su etapa con el Manchester United.
El exjugador del Real Madrid firmó un contrato que lo vincula con el club hasta el año 2027.
Además, el acuerdo incluye una opción para extender su permanencia por dos temporadas adicionales, lo que podría mantenerlo en Miami hasta 2029.