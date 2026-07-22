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Inter Miami en grave problema: MLS lo investiga tras fichaje de Casemiro y se revela el motivo

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 15:26
Inter Miami en grave problema: MLS lo investiga tras fichaje de Casemiro y se revela el motivo
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La llegada de Casemiro al Inter Miami ha desatado una nueva polémica. MLS los investiga por este motivo.

 Fotos: Cortesía.
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La Major League Soccer confirmó este miércoles que abrió una investigación para determinar si la franquicia de Florida incumplió el reglamento relacionado con los derechos de descubrimiento del mediocampista brasileño.
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El organismo analiza si durante la negociación existió alguna irregularidad vinculada al proceso establecido por la liga.
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En un comunicado, la MLS informó que revisa una presunta acusación de manipulación que involucra al Inter Miami.
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Asimismo, explicó que se encuentra recopilando toda la documentación y la información necesaria antes de emitir una resolución definitiva.
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La liga también dejó claro que no realizará nuevos comentarios públicos hasta que concluya el proceso de investigación.
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El caso involucra igualmente al LA Galaxy, club que poseía la prioridad de descubrimiento sobre Casemiro dentro del sistema de la MLS.
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Aunque ambas instituciones alcanzaron un acuerdo para transferir esos derechos al Inter Miami, los detalles económicos permanecen bajo reserva.
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La competición indicó que las condiciones del pacto solo serán reveladas una vez finalice la investigación en curso.
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El mecanismo conocido como "discovery rights" otorga a un equipo la prioridad para negociar con determinados futbolistas antes que el resto de clubes de la liga.
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Por ese motivo, la MLS busca comprobar que todo el procedimiento se haya desarrollado conforme a su normativa interna.
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Mientras tanto, la investigación no modifica la inscripción del experimentado volante brasileño con el conjunto dirigido por Javier Mascherano.
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Casemiro, de 34 años, llegó al Inter Miami como agente libre tras finalizar su etapa con el Manchester United.
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El exjugador del Real Madrid firmó un contrato que lo vincula con el club hasta el año 2027.
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Además, el acuerdo incluye una opción para extender su permanencia por dos temporadas adicionales, lo que podría mantenerlo en Miami hasta 2029.
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