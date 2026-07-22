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Inaudito: recolectan firmas en Argentina para repetir la final del Mundial vs España

Aunque parezca broma, en Argentina aseguran que la final del Mundial estuvo amañada y están firmando una petición para repetir el juego ante España

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 12:41
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Increíble pero cierto. En Argentina hay un amplio grupo de ciudadanos que afirman que la final del Mundial 2026 estuvo amañada, ante ellos están firmando una petición para que se repita el juego ante España. Esto es lo que se informa.

Foto: El Heraldo
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Argentina logró su segundo título de Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina con anotación de Ferran Torres en el inicio del tiempo extra.

Foto: Cortesía redes Selección de España
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Pese al baile que España le dio a Argentina, en el país sudamericano comenzaron a sacar teorías de una final amañada, olvidando que el combinado argentino ni siquiera disparó al arco defendido por Unai Simón.

Foto: EFE
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Ante ello, ciudadanos argentinos iniciaron una dinámica para recolectar firmas y se repita la final de la Copa del Mundo, algo que claramente no hará eco en la FIFA.

Foto: Cortesía redes Selección de España
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La iniciativa cruzó fronteras y desde España hicieron eco de esto. Los aficionados argentinos denuncian una actuación "polémica y corrupta" del árbitro, quien, "fue comprado para influenciar el resultado del partido", dijeron algunos que firmaron.

Foto: Cortesía redes
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La solicitud, publicada en una plataforma de recolección de firmas, sostiene que el partido debió ser dirigido por un árbitro diferente y pide que el organismo reconsidere lo ocurrido.

 Foto: Cortesía redes
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La iniciativa ya supera las 61,500 firmas y sigue creciendo con el respaldo de miles de usuarios en redes sociales. Sin embargo, esto no generará ningún cambio en el resultado de la final.

Foto: Cortesía redes Selección de España
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Desde diversos países han asegurado que los hinchas argentinos solo han demostrado que son malos perdedores ya que España los superó en cada aspecto del juego.

Foto: EFE
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La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York.

 Foto: EFE
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La promotora de la iniciativa afirma que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido, denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta pruebas verificadas y piden que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.

 Foto: EFE
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Las peticiones no tienen validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. La repetición de un partido solo podría producirse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o por una resolución de los órganos competentes.

 Foto: EFE
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La iniciativa argentina se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82,000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.

 Foto: EFE
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