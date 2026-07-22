Ultimátum: Atlético de Madrid advierte a Julián Álvarez y frena su fichaje por el Barcelona

Se tambalea el fichaje de Julián Álvarez al Barcelona. La advertencia del Atlético de Madrid que pone e temblar a todos.
El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas más comentados del mercado de fichajes en Europa.
Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no contempla desprenderse del delantero argentino.
Como parte de esa estrategia, la directiva rojiblanca fijó el 10 de agosto como la fecha en la que el atacante deberá reincorporarse a los entrenamientos.
La decisión busca poner fin a las especulaciones surgidas tras el Mundial y centrar al futbolista en la próxima temporada.
Desde las oficinas del club madrileño insisten en que no abrirán negociaciones por el exjugador de River Plate.
La única vía para que Julián salga del Atlético sería el pago íntegro de su cláusula de rescisión.
Mientras tanto, "la araña" disfruta de sus vacaciones a la espera de resolver su situación.
"Cholo" Simeone espera contar con el delantero cuando inicie la preparación del equipo en agosto.
Barcelona, por su parte, convirtió al atacante en uno de sus principales objetivos para reforzar la plantilla.
Incluso, la entidad azulgrana ya presentó una propuesta cercana a los 100 millones de euros por el argentino.
Además, la dirigencia culé habría alcanzado un acuerdo con el futbolista sobre las condiciones de su contrato.
Durante el Mundial, Julián Álvarez dejó entrever que veía con buenos ojos un cambio de equipo para cumplir un nuevo desafío en su carrera.
El atacante también explicó que, aunque no era el momento ideal para hablar de su futuro, prefería ser sincero sobre sus intenciones.
Pese al fuerte interés del Barcelona, Atlético de Madrid sigue decidido a retener a una de sus principales figuras para la próxima campaña.
Incluso trascendió que el club colchonero también rechazó una propuesta de 150 millones de euros presentada por Real Madrid, reafirmando que Julián Álvarez es intransferible.