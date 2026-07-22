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Ultimátum: Atlético de Madrid advierte a Julián Álvarez y frena su fichaje por el Barcelona

Desde las oficinas del club madrileño insisten en que no abrirán negociaciones por el jugador argentino

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 11:33
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Se tambalea el fichaje de Julián Álvarez al Barcelona. La advertencia del Atlético de Madrid que pone e temblar a todos.

Fotos: Cortesía.
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El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas más comentados del mercado de fichajes en Europa.
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Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no contempla desprenderse del delantero argentino.
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Como parte de esa estrategia, la directiva rojiblanca fijó el 10 de agosto como la fecha en la que el atacante deberá reincorporarse a los entrenamientos.
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La decisión busca poner fin a las especulaciones surgidas tras el Mundial y centrar al futbolista en la próxima temporada.
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Desde las oficinas del club madrileño insisten en que no abrirán negociaciones por el exjugador de River Plate.
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La única vía para que Julián salga del Atlético sería el pago íntegro de su cláusula de rescisión.
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Mientras tanto, "la araña" disfruta de sus vacaciones a la espera de resolver su situación.
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"Cholo" Simeone espera contar con el delantero cuando inicie la preparación del equipo en agosto.
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Barcelona, por su parte, convirtió al atacante en uno de sus principales objetivos para reforzar la plantilla.
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Incluso, la entidad azulgrana ya presentó una propuesta cercana a los 100 millones de euros por el argentino.
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Además, la dirigencia culé habría alcanzado un acuerdo con el futbolista sobre las condiciones de su contrato.
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Durante el Mundial, Julián Álvarez dejó entrever que veía con buenos ojos un cambio de equipo para cumplir un nuevo desafío en su carrera.
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El atacante también explicó que, aunque no era el momento ideal para hablar de su futuro, prefería ser sincero sobre sus intenciones.
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Pese al fuerte interés del Barcelona, Atlético de Madrid sigue decidido a retener a una de sus principales figuras para la próxima campaña.
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Incluso trascendió que el club colchonero también rechazó una propuesta de 150 millones de euros presentada por Real Madrid, reafirmando que Julián Álvarez es intransferible.
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