  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida

El FBI ya citó a varias personas a declarar y pueden ser enjuiciados en Estados Unidos por diversos cargos

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 11:07
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
1 de 12

Tremenda polémica se ha desatado en las últimas horas luego que se confirmara una investigación por parte del FBI contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. ¿De qué se les investiga?

Fotos: Cortesía redes
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
2 de 12

Infobae confirmó que la investigación está en marcha y "Chiqui" Tapia, cabeza de la Federación Argentina, es el centro de todas las indagaciones. Además, fue citado junto a otras personas a declarar.

Foto: Cortesía redes
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
3 de 12

Infobae detalló que, previo a que la Selección de Argentina regresara de Estados Unidos, "agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente (Claudio Tapia) en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos".

Foto: Cortesía redes
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
4 de 12

El medio añadió que "más allá de los pormenores del operativo realizado en el aeropuerto de Nueva York, el procedimiento confirma que Tapia y otros dirigentes argentinos se encuentran bajo investigación del distrito sur de Florida".

 Foto: Cortesía redes
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
5 de 12

No obstante, esto fue negado por la AFA: “Es rotundamente falso”, indicó el abogado Gregorio Dalbón quien añadió: "Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar".

Foto: Cortesía redes
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
6 de 12

Infobae abonó a la noticia: "Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni".

Foto: Cortesía redes
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
7 de 12

Siguiendo sobre la nota relacionada a la investigación del FBI, Infobae precisó: "Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión".

Foto: Cortesía redes AFA
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
8 de 12

La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, siguió contando Infobae.

Foto: Cortesía redes AFA
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
9 de 12

"Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares", cita el medio.

Foto: Cortesía redes AFA
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
10 de 12

Infobae detalló que la investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, este último integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Mientras Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia.

Foto: Cortesía redes AFA
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
11 de 12

Hay que decir que, desde el plano futbolístico, nadie en la Selección Argentina está siendo investigado, pero sí la cabeza de la Federación, "Chiqui" Tapia, y otras personas relacionadas a la AFA.

Foto: Cortesía Selección de Argentina
Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida
12 de 12

Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.

 Foto: Cortesía Selección de Argentina
Cargar más fotos