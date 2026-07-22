Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida

Siguiendo sobre la nota relacionada a la investigación del FBI, Infobae precisó: "Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión".