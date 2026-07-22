Terremoto en Argentina: FBI inicia investigaciones en la Albiceleste y los cita a declarar en la Florida

Tremenda polémica se ha desatado en las últimas horas luego que se confirmara una investigación por parte del FBI contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. ¿De qué se les investiga?
Infobae confirmó que la investigación está en marcha y "Chiqui" Tapia, cabeza de la Federación Argentina, es el centro de todas las indagaciones. Además, fue citado junto a otras personas a declarar.
Infobae detalló que, previo a que la Selección de Argentina regresara de Estados Unidos, "agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente (Claudio Tapia) en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos".
El medio añadió que "más allá de los pormenores del operativo realizado en el aeropuerto de Nueva York, el procedimiento confirma que Tapia y otros dirigentes argentinos se encuentran bajo investigación del distrito sur de Florida".
No obstante, esto fue negado por la AFA: “Es rotundamente falso”, indicó el abogado Gregorio Dalbón quien añadió: "Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar".
Infobae abonó a la noticia: "Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni".
Siguiendo sobre la nota relacionada a la investigación del FBI, Infobae precisó: "Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión".
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, siguió contando Infobae.
"Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares", cita el medio.
Infobae detalló que la investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, este último integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Mientras Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia.
Hay que decir que, desde el plano futbolístico, nadie en la Selección Argentina está siendo investigado, pero sí la cabeza de la Federación, "Chiqui" Tapia, y otras personas relacionadas a la AFA.
Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.