Fichajes: Barrida en Real Madrid y llegaría Rodri; Casemiro al Inter Miami y futuro de Guardiola

El Ipswich Town tiene encaminado el fichaje de Daizen Maeda. Según Sky Sports News, el club inglés llegó a un acuerdo de principio con el Celtic por un paquete de 10 millones de libras, distribuidos en ocho millones fijos y dos más en variables. En Escocia ya trabajan en la búsqueda de un reemplazo para el atacante japonés.