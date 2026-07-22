Fichajes: Barrida en Real Madrid y llegaría Rodri; Casemiro al Inter Miami y futuro de Guardiola

Varias bajas en Real Madrid y quieren fichar a campeón del Mundo. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Casemiro inicia una nueva etapa en la MLS. El mediocampista brasileño de 34 años fue anunciado como refuerzo del Inter Miami después de finalizar su vínculo con el Manchester United, donde militó durante cuatro campañas. Aunque llegó como agente libre, el club de David Beckham desembolsó cerca de 850.000 euros al LA Galaxy por los discovery rights, mecanismo que concede prioridad para negociar con determinados futbolistas.
Alejandro Garnacho está cada vez más cerca del Aston Villa. De acuerdo con Fabrizio Romano, el conjunto dirigido por Unai Emery ya alcanzó un entendimiento con el Chelsea para concretar la incorporación del extremo argentino, cuyo interés había salido a la luz en las últimas horas.
Cédric Bakambu se despidió oficialmente del Betis. El delantero congoleño protagonizó un emotivo video publicado por el club en redes sociales, donde agradeció el cariño recibido y reconoció que abandona la institución con tristeza, aunque también con grandes recuerdos de su paso por Sevilla.
Phil Foden seguirá ligado al Manchester City hasta 2030. La entidad inglesa confirmó la renovación del atacante por cuatro temporadas más, con la intención de devolverle la confianza tras un curso complicado que incluso lo dejó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026.
La Juventus vuelve a fijarse en Leon Goretzka. Medios italianos aseguran que el club de Turín retomó las conversaciones para incorporar al centrocampista alemán como agente libre, aunque el elevado salario que solicita continúa siendo el principal obstáculo para cerrar la operación.
Bruno Fernandes aparece en la órbita del Galatasaray. El mediocampista portugués estaría dispuesto a valorar una oferta del campeón turco, un movimiento que podría convertirse en una de las grandes sorpresas del actual mercado de fichajes.
El Ipswich Town tiene encaminado el fichaje de Daizen Maeda. Según Sky Sports News, el club inglés llegó a un acuerdo de principio con el Celtic por un paquete de 10 millones de libras, distribuidos en ocho millones fijos y dos más en variables. En Escocia ya trabajan en la búsqueda de un reemplazo para el atacante japonés.
Ousmane Diomande podría convertirse en nuevo jugador del Nottingham Forest. La entidad inglesa ya presentó una propuesta formal al Sporting de Portugal y espera que las negociaciones avancen en los próximos días para alcanzar un acuerdo definitivo.
El Manchester United no quiere reforzar a un rival directo con Marcus Rashford. De acuerdo con The i Paper, la directiva de Old Trafford prefiere evitar una venta a otro equipo de la Premier League por temor a que el delantero recupere su mejor versión y termine perjudicando a los "Red Devils".
Raúl Asencio podría salir del Real Madrid durante este mercado. La posibilidad de un traspaso lleva varias semanas sobre la mesa y, según distintas informaciones, José Mourinho sería una de las figuras interesadas en incorporarlo a su proyecto.
Morgan Rogers ya es oficialmente futbolista del Chelsea. El conjunto londinense confirmó la llegada del atacante procedente del Aston Villa, quien firmó un contrato de larga duración que lo vinculará con Stamford Bridge hasta el año 2033.
El Fulham trabaja para fichar a Gonzalo García. The Athletic señala que el delantero del Real Madrid es una petición expresa del entrenador Álvaro Arbeloa. Mientras tanto, el conjunto blanco pretende incluir condiciones que le permitan conservar cierto control sobre el futuro del joven atacante.
El Ipswich Town suma otro refuerzo para la Premier League. El club cerró la incorporación del defensor Issa Diop, quien llega para fortalecer la línea defensiva tras destacar en la última Copa del Mundo. Será una nueva experiencia para el central en el fútbol inglés.
Pep Guardiola sigue siendo una opción para la selección italiana. Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, aseguró que el aspecto económico no impediría un eventual acuerdo con el entrenador español y dejó abierta la puerta a realizar una excepción por tratarse de un técnico de ese nivel.
Franco Mastantuono podría salir cedido del Real Madrid. El club blanco estudia enviar al joven argentino a préstamo durante una temporada para que gane continuidad, una situación similar a la que vivió Endrick. Más de cinco equipos, tanto españoles como extranjeros, siguen de cerca su situación.
Luka Modric continuará una temporada más en el Milan. A sus 40 años, el mediocampista croata tiene pactada su renovación y solo resta el anuncio oficial. Tras dejar el Real Madrid, encontró estabilidad en el conjunto italiano, donde prolongará su carrera pese a la discreta actuación de Croacia en el Mundial.
El Real Madrid vuelve a ilusionarse con Rodri. Según Matteo Moretto, Florentino Pérez cambió de postura y ahora ve con buenos ojos intentar el fichaje del actual Balón de Oro del Mundial. El mediocampista ya habría dado el visto bueno al proyecto madridista y existe cercanía entre ambas partes, aunque todavía no han comenzado las negociaciones con el Manchester City.