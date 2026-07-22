Piqué y Clara Chía la pasan mal: Se revela el problema que tienen en su relación

Se destapa el triste problema que enfrentan el exfutbolista Gerard Pique y su novia Clara Chía tras 4 años de relación.
De acuerdo con reportes de periodistas cercanos al entorno de la pareja, el exfutbolista español y su novia estarían atravesando una etapa complicada.
Medios internacionales han informado sobre la situación que, presuntamente, estarían enfrentando Gerard Piqué y Clara Chía.
Según esas versiones, Piqué y Clara Chía estarían viviendo un momento difícil en su deseo de convertirse en padres, ya que llevarían varios meses intentando lograr un embarazo sin éxito.
La periodista Mandy Fridmann fue una de las primeras en revelar que Gerard Piqué y Clara Chía habrían decidido dar un paso más en su relación tras celebrar cuatro años juntos durante un viaje a Venecia.
De acuerdo con la comunicadora, ambos tendrían el deseo de ampliar su familia y darle un hermano a Milan y Sasha, los hijos que el exjugador del Barcelona tuvo con Shakira.
Sin embargo, el camino hacia ese objetivo no habría sido tan sencillo para la pareja.
Por su parte, la periodista costarricense Adri Toval aseguró que Piqué y Clara Chía estarían enfrentando dificultades para concebir de forma natural y que, debido a esa situación, habrían optado por someterse a tratamientos de fertilidad.
"Según una fuente cercana al entorno de Shakira, a mí lo que me dicen es que la pareja habría recurrido en varias ocasiones a clínicas de fertilidad in vitro", explicó Toval al referirse al supuesto proceso que estarían atravesando.
Además, la comunicadora afirmó que Piqué y Clara Chía habrían realizado distintos viajes relacionados con esa búsqueda y que incluso se trasladaron hasta Arizona para continuar con los tratamientos médicos.
"Viajaron también a Arizona y, pese a que lo han intentado durante más de un año, simplemente no han logrado un embarazo. A mí también se me reportó una supuesta pérdida", añadió.
Según Toval, esta información coincidiría con lo revelado anteriormente por Mandy Fridmann, quien también sostuvo que la pareja estaría intentando convertirse en padres mediante un tratamiento de fertilización in vitro.
"Clara Chía y Gerard Piqué están tratando de concebir a través de la fertilización in vitro", afirmó la periodista.
Los rumores sobre los planes de la pareja para formar una familia comenzaron a cobrar fuerza el pasado 22 de mayo, cuando Fridmann comentó en el programa Tal Cual Sin Filtro que Milan y Sasha podrían tener próximamente un hermano por parte del exfutbolista.
Hasta ahora, Gerard Piqué y Clara Chía Martí no se han pronunciado públicamente sobre estas versiones.
Por ello, la información relacionada con sus presuntos planes de convertirse en padres sigue basándose en los reportes difundidos por periodistas y medios especializados en espectáculos.