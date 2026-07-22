¿La final del Mundial estaba arreglada para España? Revelan qué pasó en realidad

Desde Argentina han comenzado a surgir teorías conspirativas sobre una final arreglada para España y que Argentina no debía salir campeón del mundo. Sin embargo, desde la Selección de Argentina salieron al paso para aclarar.
Todo comenzó a surgir tras una charla de Messi en el vestuario donde le decía a los jugadores que se olvidaran de todo y se dedicaran a jugar.
Posteriormente hubo ciertas teorías en Argentina diciendo que a la FIFA le convenía que España fuese campeón mundial y todo estaba arreglado para el campeonato de España.
En primera instancia el DT Lionel Scaloni salió a desvirtuar cualquier versión, después lo hizo su asistente técnico, Roberto Ayala.
"No entedemos lo de las teorías conspirativas con la Selección, porque no ha pasado nada de eso. Son cosas que escuchamos y decimos: ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’", indicó Ayala.
Y agregó: "Ha habido un equipo que te ha superado y nada más, hay que hablar de fútbol". El asistente pidió no hacer más inventos porque España fue superior.
Roberto Ayala también se refirió a una acción con Dani Olmo y pidió disculpas: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona".
Con relación a las conspiraciones de una final arreglada, Lionel Scaloni había dicho: "Perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo".
"Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores", abonó Scaloni, quien al igual que Ayala dijo que esas teorías conspirativas no existen y fueron superados.
Argentina cayó 1-0 en la final del Mundial con gol de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo extra.