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¿La final del Mundial estaba arreglada para España? Revelan qué pasó en realidad

Uno de los integrantes de la Selección de Argentina salió al paso con relación a todas las teorías conspirativas que han surgido

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 09:18
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Desde Argentina han comenzado a surgir teorías conspirativas sobre una final arreglada para España y que Argentina no debía salir campeón del mundo. Sin embargo, desde la Selección de Argentina salieron al paso para aclarar.

Foto: El Heraldo
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Todo comenzó a surgir tras una charla de Messi en el vestuario donde le decía a los jugadores que se olvidaran de todo y se dedicaran a jugar.

Foto: Cortesía redes
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Posteriormente hubo ciertas teorías en Argentina diciendo que a la FIFA le convenía que España fuese campeón mundial y todo estaba arreglado para el campeonato de España.

Foto: Cortesía redes Selección de Argentina
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En primera instancia el DT Lionel Scaloni salió a desvirtuar cualquier versión, después lo hizo su asistente técnico, Roberto Ayala.

Foto: Cortesía redes Selección de Argentina
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"No entedemos lo de las teorías conspirativas con la Selección, porque no ha pasado nada de eso. Son cosas que escuchamos y decimos: ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’", indicó Ayala.

Foto: Cortesía redes Selección de España
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Y agregó: "Ha habido un equipo que te ha superado y nada más, hay que hablar de fútbol". El asistente pidió no hacer más inventos porque España fue superior.

Foto: Cortesía redes
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Roberto Ayala también se refirió a una acción con Dani Olmo y pidió disculpas: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona".

Foto: Cortesía redes
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Con relación a las conspiraciones de una final arreglada, Lionel Scaloni había dicho: "Perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo".

Foto: Cortesía redes
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"Hay veces que hay que reconocer y eso nos va a hacer mejores", abonó Scaloni, quien al igual que Ayala dijo que esas teorías conspirativas no existen y fueron superados.

Foto: Cortesía redes
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Argentina cayó 1-0 en la final del Mundial con gol de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo extra.

Foto: EFE
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