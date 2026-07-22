Escándalo en la Selección Argentina: Hubo pelea y piden salida de reconocido jugador

Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España y comienzan a salir a la luz interioridades de lo que habría influido. Fuerte pelea destaca.
Con el paso de las horas comenzaron a surgir versiones sobre una supuesta crisis interna dentro del vestuario, al punto de que el subcampeonato pasó a un segundo plano debido a las informaciones que hablan de tensiones entre varios referentes del plantel.
Desde Argentina ha dado a conocer que el camerino de la albiceleste se rompió y quieren fuera a una figura.
Las revelaciones fueron realizadas por el comunicador Gustav Salvestrini durante el programa Picado TV Argentina, donde aseguró que existen diferencias importantes entre algunos integrantes de la selección dirigida por Lionel Scaloni y que uno de los principales apuntados sería Rodrigo De Paul.
Rodrigo de Paul es considerado durante los últimos años como uno de los líderes del grupo y uno de los futbolistas más cercanos a Lionel Messi.
Según Salvestrini, el mediocampista habría perdido el respaldo de una parte importante del plantel, especialmente entre aquellos jugadores que consideran que no debe asumir el liderazgo de la selección una vez que Messi cierre su ciclo con la camiseta argentina.
"Hubo quilombos en el grupo de WhatsApp, cosas raras que algunos sabemos y otros no", aseguró el periodista durante la emisión del programa.
Posteriormente, profundizó aún más en sus declaraciones al afirmar que varios futbolistas ya no respaldan al actual jugador del Inter Miami.
"Los mismos jugadores de la selección no se lo bancan más a Rodrigo De Paul y dicen que basta de chupar medias, no eres el próximo capitán", manifestó Salvestrini.
El periodista también reveló un supuesto episodio ocurrido antes del inicio del Mundial que habría contribuido a deteriorar el ambiente dentro del grupo.
Según su versión, un futbolista de la selección cometió un error al enviar un mensaje al grupo equivocado de WhatsApp, dejando al descubierto comentarios críticos dirigidos hacia De Paul.
"Antes del Mundial, viste que hay muchos grupos de WhatsApp. Un jugador de la Selección Argentina se equivocó de grupo y mandó un mensaje erróneo a un grupo donde estaba De Paul criticándolo. Eso es información", explicó.
De acuerdo con el comunicador, el verdadero conflicto estaría relacionado con la sucesión del liderazgo dentro de la Albiceleste ante la inminente salida de Lionel Messi de la selección nacional.
"Hay muchos jugadores que no se lo bancan. Hay una leve interna sobre quién será el capitán cuando no esté Messi", concluyó.
En medio de la polémica, Rodrigo De Paul decidió expresarse públicamente, aunque sin responder de forma directa a las versiones sobre la supuesta interna del plantel. El mediocampista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a sus compañeros y defender el camino recorrido por Argentina durante la Copa del Mundo.
El volante reconoció que el mayor dolor continúa siendo no haber podido conquistar un nuevo título mundial para el país y aseguró que esa frustración acompañará al grupo durante mucho tiempo. "La mayor pena es no haber podido llevar nuevamente la Copa del Mundo a nuestro país", escribió el futbolista.
"Hoy veo cuánta gente estaba esperando esta caída, difundiendo teorías conspirativas sin fundamento durante todo el Mundial solo para aliviar su propio dolor por no poder vivir lo que vivíamos los argentinos, porque les molestan nuestras sonrisas, porque nuestra manera de ser les incomoda", señaló.
Lejos de reconocer una división dentro del grupo, De Paul sostuvo que todas las críticas fortalecieron la unión del plantel durante el campeonato y reafirmaron el compromiso de los futbolistas con la camiseta albiceleste."Eso solo reafirmó que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo. Va a doler durante mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino.
Por ahora, el futuro de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y varios referentes históricos de la selección continúa siendo una incógnita. Mientras la Albiceleste intenta recuperarse del duro golpe sufrido en la final ante España.