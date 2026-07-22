Escándalo en la Selección Argentina: Hubo pelea y piden salida de reconocido jugador

Lejos de reconocer una división dentro del grupo, De Paul sostuvo que todas las críticas fortalecieron la unión del plantel durante el campeonato y reafirmaron el compromiso de los futbolistas con la camiseta albiceleste."Eso solo reafirmó que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo. Va a doler durante mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino.