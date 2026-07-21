¿Los expulsarán? Escándalo por Malvinas amenaza a argentinos que juegan en la Premier

Una controversia fuera de las canchas podría tener consecuencias para los futbolistas argentinos que compiten en la Premier League de Inglaterra, todo a raíz del Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026.
La polémica se originó tras los festejos de la Albiceleste al finalizar su cruce contra los británicos, que les dio el pase a la final del Mundial 2026.
Algunos integrantes del plantel exhibieron una pancarta con el mensaje: "Las Malvinas son argentinas", desatando la indignación en suelo inglés.
Luego del incidente con la pancarta se han alzado voces para que se tomen medidas contra los implicados. Entre ellos, Nile Gardiner, antiguo asesor de Margaret Tatcher, primer ministra durante la Guerra de las Malvinas.
"A todos los jugadores argentinos de la Premier League inglesa que participaron en esta repugnante muestra de hostilidad hacia los británicos se les debería retirar el visado de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero ante esto", declaró Gardiner.
La imagen provocó un fuerte malestar en sectores conservadores británicos, quienes consideraron el gesto como una provocación inapropiada.
Los jugadores que aparecían en la foto sosteniendo la pancarta eran, entre otros, el defensa del Manchester United Lisandro Martínez, el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández y el defensa del Tottenham Hotspur Cristian Romero.
Aunque la petición ha generado polémica, hasta el momento no existe un cambio oficial en las normas de inmigración hacia los argentinos.
Tampoco hay cambios en los requisitos establecidos por la Federación Inglesa de Futbol y el gobierno británico para la contratación de jugadores extranjeros.
Especialistas consideran que una medida de este tipo podría afectar las negociaciones entre clubes ingleses y futbolistas argentinos.
Históricamente, los sudamericanos han tenido una presencia importante en la Premier League y otras divisiones del futbol británico. La FIFA tampoco se ha pronunciado al respecto.