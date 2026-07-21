Las vacaciones de Vinicius con su exuberante pareja tras el cambio de rostro al que se sometió

Vinicius Jr., jugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil, fue visto en una playa de Brasil tras haberse hecho un tratamiento que le cambió y definió su rostro. El futbolista estuvo acompañado de su exuberante pareja y amigos.
En su cuenta de Instagram, Vinicius compartió una foto de cómo luce ahora con el tratamiento estético al que se sometió. La foto se la tomó luego de estar en la playa con su pareja.
Y que Vinicius se sometió a un tratamiento estético en Goiânia, Brasil. ¿Qué fue lo que se hizo en su rostro?
Medios brasileños informaron que se trató en la clínica Lumini Privilège, con el dermatólogo Alessandro Alarcão el cual viajó desde Miami para atenderlo de forma exclusiva tanto a él como a su pareja, Virginia Fonseca.
Vinicius se hizo una mentoplastia: una cirugía destinada a modificar la proyección del mentón para conseguir un rostro más proporcionado.
El tratamiento busca remodelar la zona del mentón no solo la parte situada bajo la boca, sino también ambos lados de las ramas mandibulares con el objetivo de mejorar la armonía facial.
Luego de eso fue captado en el Oahu Beach Club de Río de Janeiro junto a su pareja, Virginia, y un grupo de amigos.
El brasileño usó gafas de sol y su pareja un traje de baño color azul. En el lugar no pasó desapercibido y de inmediato se le reconoció.
El jugador brasileño fue captado en fotos y videos de personas que allí se encontraban, llamando más la atención por su cambio de look en el rostro.
En redes sociales se viralizaron videos donde la pareja comparte. Su novia, Virginia, tiene tres hijos, según varios medios desde territorio brasileño.