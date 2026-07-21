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Florentino Pérez da luz verde: Real Madrid busca fichar a campeón del mundo con España

Ahora existe un interés real por estudiar la viabilidad de una operación durante este mercado de fichajes

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 15:54
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Florentino Pérez cambia de opinión. Real Madrid quiere romper el mercado con fichaje de campeón del Mundial 2026 con España.

Fotos: EFE y Cortesía.
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El posible fichaje de Rodri por el Real Madrid ha tomado fuerza en las últimas horas tras un cambio de postura dentro del club blanco.
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El periodista español Ramón Álvarez reveló que la directiva madridista ya no descarta la incorporación del mediocampista del Manchester City.
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Según su información, ahora existe un interés real por estudiar la viabilidad de una operación durante este mercado de fichajes.
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Álvarez aclaró que, por el momento, no hay un acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y el Manchester City.
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Sin embargo, aseguró que en las oficinas del Santiago Bernabéu consideran seriamente la posibilidad de negociar por el campeón del Mundo con España.
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El comunicador también señaló que Rodri estaría dispuesto a poner de su parte para facilitar una eventual llegada al conjunto merengue.
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Hace apenas unas semanas, la situación era muy distinta dentro del Real Madrid.
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Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, mantenía dudas sobre la conveniencia de fichar al volante debido a la grave lesión de rodilla que sufrió y al tiempo que permaneció fuera de las canchas.
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Esas preocupaciones habían frenado cualquier intento de avanzar en una negociación con el Manchester City.
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No obstante, el extraordinario nivel mostrado por Rodri en el Mundial de 2026 cambió el panorama por completo.
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El mediocampista fue una de las grandes figuras de España durante el torneo y terminó siendo elegido como el Mejor Jugador de la Copa del Mundo.
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Su rendimiento convenció a varios sectores del Real Madrid de que aún puede marcar diferencias al más alto nivel.
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Mientras tanto, el Manchester City busca asegurar su continuidad y ya le presentó una propuesta para ampliar su contrato, vigente hasta junio de 2027.
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Pese a esa oferta, el futbolista quiere conocer con claridad si el Real Madrid dará el paso definitivo antes de comprometer su futuro con el campeón inglés.
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Todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para conocer si el interés del conjunto blanco se convierte en una negociación formal o si Rodri continuará defendiendo la camiseta del Manchester City.
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