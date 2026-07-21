Florentino Pérez da luz verde: Real Madrid busca fichar a campeón del mundo con España

Florentino Pérez cambia de opinión. Real Madrid quiere romper el mercado con fichaje de campeón del Mundial 2026 con España.
El posible fichaje de Rodri por el Real Madrid ha tomado fuerza en las últimas horas tras un cambio de postura dentro del club blanco.
El periodista español Ramón Álvarez reveló que la directiva madridista ya no descarta la incorporación del mediocampista del Manchester City.
Según su información, ahora existe un interés real por estudiar la viabilidad de una operación durante este mercado de fichajes.
Álvarez aclaró que, por el momento, no hay un acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y el Manchester City.
Sin embargo, aseguró que en las oficinas del Santiago Bernabéu consideran seriamente la posibilidad de negociar por el campeón del Mundo con España.
El comunicador también señaló que Rodri estaría dispuesto a poner de su parte para facilitar una eventual llegada al conjunto merengue.
Hace apenas unas semanas, la situación era muy distinta dentro del Real Madrid.
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, mantenía dudas sobre la conveniencia de fichar al volante debido a la grave lesión de rodilla que sufrió y al tiempo que permaneció fuera de las canchas.
Esas preocupaciones habían frenado cualquier intento de avanzar en una negociación con el Manchester City.
No obstante, el extraordinario nivel mostrado por Rodri en el Mundial de 2026 cambió el panorama por completo.
El mediocampista fue una de las grandes figuras de España durante el torneo y terminó siendo elegido como el Mejor Jugador de la Copa del Mundo.
Su rendimiento convenció a varios sectores del Real Madrid de que aún puede marcar diferencias al más alto nivel.
Mientras tanto, el Manchester City busca asegurar su continuidad y ya le presentó una propuesta para ampliar su contrato, vigente hasta junio de 2027.
Pese a esa oferta, el futbolista quiere conocer con claridad si el Real Madrid dará el paso definitivo antes de comprometer su futuro con el campeón inglés.
Todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para conocer si el interés del conjunto blanco se convierte en una negociación formal o si Rodri continuará defendiendo la camiseta del Manchester City.