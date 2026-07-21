Exjugador reta a Leandro Paredes tras agresión en final vs España: "Yo le habría dado un cabezazo"

Zlatan Ibrahimovic, caracterizado por su fuerza y carácter, criticó la actitud de los españoles tras la pelea contra los argentinos y retó personalmente a Leandro Paredes. Todo a raíz de lo ocurrido en la final de la Copa del Mundo.
Argentinos y españoles armaron una pelea tras finalizar la final del Mundial 2026, dejando una lastimosa imagen de los jugadores profesionales.
El comportamiento de los argentinos fue muy criticado durante el torneo por frecuentar los roces y empujones en cada partido, además de la actitud antideportiva contra otros compañeros de profesión.
Leandro Paredes ha sido uno de los principales señalados por las agresiones a Eric García y Gavi durante los incidentes al finalizar el partido.
Zlatan Ibrahimovic atizó contra el comportamiento de Paredes al señalar su falta de profesionalismo.
El carismático exjugador también se fue contra los integrantes de la Selección de España al señalar que se quedaron inmoviles y no ayudaron a sus compañeros.
"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo", enfatizó Ibrahimovic en una transmisión
"Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", comentó el ahora analista.
"No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", exclamó en contra de los convocados españoles.
Cabe recordar que Zlatan tiene un cinturón negro en taekwondo. Finalmente cerró al destacar el triunfo abismal de España sobre Argentina para conquistar su segunda estrella.
Por su parte, Argentina, además del pobre nivel futbolístico, dejó una imagen lamentable con los hechos sucedidos al finalizar el partido y mostrar una actitud agresiva contra los demás equipos.
La FIFA abrió un expediente de investigación para determinar cuál será el castigo para la Selección de Argentina.