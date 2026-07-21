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Exjugador reta a Leandro Paredes tras agresión en final vs España: "Yo le habría dado un cabezazo"

Conducta de futbolistas argentinos continúa siendo foco de críticas y esta vez salió un retador para Leandro Paredes

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 14:22
Exjugador reta a Leandro Paredes tras agresión en final vs España: Yo le habría dado un cabezazo
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Zlatan Ibrahimovic, caracterizado por su fuerza y carácter, criticó la actitud de los españoles tras la pelea contra los argentinos y retó personalmente a Leandro Paredes. Todo a raíz de lo ocurrido en la final de la Copa del Mundo.

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Argentinos y españoles armaron una pelea tras finalizar la final del Mundial 2026, dejando una lastimosa imagen de los jugadores profesionales.

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El comportamiento de los argentinos fue muy criticado durante el torneo por frecuentar los roces y empujones en cada partido, además de la actitud antideportiva contra otros compañeros de profesión.

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Leandro Paredes ha sido uno de los principales señalados por las agresiones a Eric García y Gavi durante los incidentes al finalizar el partido.

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Zlatan Ibrahimovic atizó contra el comportamiento de Paredes al señalar su falta de profesionalismo.

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El carismático exjugador también se fue contra los integrantes de la Selección de España al señalar que se quedaron inmoviles y no ayudaron a sus compañeros.

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"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo", enfatizó Ibrahimovic en una transmisión

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"Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte", comentó el ahora analista.

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"No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", exclamó en contra de los convocados españoles.

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Cabe recordar que Zlatan tiene un cinturón negro en taekwondo. Finalmente cerró al destacar el triunfo abismal de España sobre Argentina para conquistar su segunda estrella.

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Por su parte, Argentina, además del pobre nivel futbolístico, dejó una imagen lamentable con los hechos sucedidos al finalizar el partido y mostrar una actitud agresiva contra los demás equipos.

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La FIFA abrió un expediente de investigación para determinar cuál será el castigo para la Selección de Argentina.

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