Le faltaban dos quimioterapias: Marina Regalado, hondureña que murió ahogada en Ohio, EE UU

A Marina Regalado le faltaban únicamente dos quimioterapias para concluir el tratamiento contra el cáncer. Lamentablemente, murió ahogada en el río Scioto, en Ohio, Estados Unidos, durante una tragedia que también cobró la vida de otros cuatro migrantes.
La muerte de Marina Suyapa Regalado Miranda, una hondureña de 29 años, dejó sumida en el dolor a su familia en Lepaera, Lempira, donde ahora sus padres concentran sus esfuerzos en conseguir apoyo para repatriar sus restos y darle sepultura.
María Elena Miranda Romero, madre de la joven, reveló que su hija estaba a punto de concluir el tratamiento médico. "A mi hija le pegó cáncer. Ella estaba combatiendo la última enfermedad del cáncer y ya estaba terminando, solo dos quimioterapias le faltaban", relató entre lágrimas .
La madre recordó que el cáncer le provocó la caída del cabello y que toda la familia mantenía la esperanza de volver a verla recuperada, sin imaginar que, antes de que acabara su tratamiento, moriría ahogada.
Además del duelo, la familia lamentó que no cuenta con los recursos para trasladar el cuerpo de Marina hasta Honduras y pidió a los compatriotas y a las autoridades que les ayuden a cubrir los gastos.
"Yo solo espero que la gente sea solidaria y me ayude a poderla repatriar muy pronto para verla la última vez. Nosotros somos de escasos recursos, no tenemos para movilizarnos para ningún lado porque no tenemos dinero", manifestó.
El padre de la víctima, Víctor Manuel Regalado, también expresó el deseo de despedirse de su hija. "Nosotros queremos que los traigan aquí para verlos, aunque sea por última vez", dijo conmovido.
Según explicó su madre, la hija de Marina se encuentra bajo el cuidado de personas cercanas y, ante los riesgos de enviar a la menor hasta su país, quedaría al resguardo de un tío que reside en Columbus, Ohio, mientras se define su situación legal.
Recordó la última conversación entre madre e hija que tuvieron el sábado, un día antes de la tragedia. "Mami, desayune, arregle la carnita y coma. Yo le voy a mandar dinero, aunque sea unos 100 dólares para que compre sus alimentos", fueron las palabras que, según relató, nunca olvidará.
La tragedia ocurrió durante una jornada de pesca en el río Scioto, donde Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera, José Mario Pineda Díaz, Marina Regalado y un ciudadano salvadoreño compartían junto a varios menores de edad. De acuerdo con la información preliminar, el salvadoreño comenzó a ahogarse y uno de los hondureños intentó rescatarlo. Después ingresaron otras personas al agua para auxiliarlos, pero también fueron arrastradas por la corriente.