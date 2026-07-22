Le faltaban dos quimioterapias: Marina Regalado, hondureña que murió ahogada en Ohio, EE UU

La tragedia ocurrió durante una jornada de pesca en el río Scioto, donde Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera, José Mario Pineda Díaz, Marina Regalado y un ciudadano salvadoreño compartían junto a varios menores de edad. De acuerdo con la información preliminar, el salvadoreño comenzó a ahogarse y uno de los hondureños intentó rescatarlo. Después ingresaron otras personas al agua para auxiliarlos, pero también fueron arrastradas por la corriente.