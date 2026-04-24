Presidente Asfura: “No me midan por unos días, mídanme por los resultados”

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura pidió este viernes que su administración sea evaluada por los resultados alcanzados y no por los primeros meses de gestión, al asegurar que en el corto plazo la población comenzará a observar avances en áreas clave del país. El mandatario apareció con su tradicional camisa celeste, jeans azul y burros, y habló de diversos temas con periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Durante una conversación con periodistas, el mandatario afirmó que su gobierno trabaja para generar mejoras en salud, infraestructura, seguridad y educación, sectores en los que —según indicó— ya se ejecutan acciones como la entrega de libros a nivel nacional. “No me midan por unos días. Han pasado décadas en Honduras y no se han resuelto los problemas. No me midan por 60, 80, 90, 120 o 150 días. Mídanme por los resultados en todos los meses y en los 45 meses que me quedan de Gobierno”, expresó Asfura.

El gobernante reiteró que su prioridad es atender las necesidades históricas del país junto a su equipo ministerial. “Aquí me tienen con un gran equipo de ministros trabajando para servirle a cada hondureño. No tengan duda, lo vamos a demostrar y van a ver resultados en los próximos meses”, añadió.

Presupuesto y economía

En materia económica, el titular del Ejecutivo informó que el Gobierno reformuló el Presupuesto General de la República 2026 bajo un enfoque de responsabilidad fiscal y eficiencia del gasto público. El nuevo presupuesto asciende a 444,335 millones de lempiras, lo que representa una reducción superior a 25,000 millones de lempiras respecto a la propuesta inicial, según explicó. Asfura destacó además el respaldo de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional para aprobar el presupuesto y otras iniciativas orientadas —dijo— a mejorar las condiciones de vida de la población.

Asfura también destacó el respaldo de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional para la aprobación del Presupuesto y otros proyectos de ley orientados a mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

Llamado al diálogo nacional

El mandatario también subrayó la importancia del diálogo entre sectores económicos y sociales, especialmente en temas como el salario mínimo, e hizo un llamado a la unidad nacional ante un contexto económico internacional complejo. “No soy resentido, no miro para atrás. Me pongo a trabajar por lo que cada hondureño necesita y vamos para adelante”, puntualizó.

Además, detalló que se hará cambios clave en la política energética que entrarán en vigor a partir del 1 de mayo, con un nuevo ciclo de facturación enfocado en la priorización de hogares que “extremadamente lo necesitan”. “No podemos subsidiar al que tiene más”, dijo, subrayando la necesidad de una distribución real y justa de recursos limitados. El mandatario rechazó buscar reconocimientos personales al final de su gestión, ya que aún cuenta con 45 meses por delante. “No estoy aquí para aplausos ni gustos, sino para trabajar y servirle a Honduras”, destacó. Asimismo, agradeció a los docentes por su paciencia ante años sin aumentos salariales y prometió ajustes presupuestarios para maestros y médicos, “a medida que el presupuesto nos alcance”. Asfura envió un mensaje de confianza a la población: “pueden estar confiados de que el gobierno realizará el mejor trabajo”. En materia de salud, llamó a la unidad con el gremio médico para restaurar la normalidad. “No perdamos tiempo peleando; el reloj ya cuenta: 48, 47, 46 meses nos quedan”. Urgió a su gabinete a hacer las cosas bien por Honduras. Sobre infraestructura, destacó avances en la salida de Tegucigalpa hacia el sur del país, con ampliación la de puentes y carriles que aliviarán congestiones en tres o cuatro meses, y la nueva salida conectando al anillo periférico con la aldea Santa Rosa y El Tomatillo para finales de 2027. En cuanto a lo que respecta para el puente Juan Manuel Gálvez, ya se licitaron las reparaciones tras un colapso reciente, mientras que el bacheo a nivel nacional continúa para garantizar carreteras seguras. El mandatario celebró el auge del turismo nacional durante la Semana Santa, con mayor afluencia en sur, norte, oriente y occidente, gracias a mejoras viales que permitieron “gozar Honduras religiosamente”.

Con burros y jeans para ejecutar trabajo y más trabajo