Con mensaje de perdón, familiares despiden al pastor Óscar Núñez, asesinado en Yoro

Decenas de pobladores de Yorito, Yoro, y zonas cercanas dieron el último adiós al pastor evangélico Óscar Núñez, asesinado tras haber sido secuestrado el 20 de abril y posteriormente asesinado.
El féretro fue trasladado en horas de la mañana hacia la iglesia que él mismo fundó, donde familiares, amigos y feligreses se congregaron para rendirle homenaje.
El líder religioso es recordado por su labor comunitaria y por haber impulsado la creación de al menos 13 iglesias en distintos sectores del departamento, consolidando una trayectoria centrada en el servicio cristiano.
Durante la despedida, marcada por muestras de dolor y solidaridad, un familiar del pastor expresó en Noticieros Hoy Mismo un mensaje enfocado en el perdón y la no violencia.
"Vamos a perdonar a las personas que hicieron este daño, pero la verdad es que somos gente de Dios, gente de paz; perdonamos y estamos dispuestos a continuar sirviendo como lo hemos venido haciendo", manifestó.
En su intervención, también hizo un llamado a los responsables del crimen. “Un llamado a la persona que hizo esto, pues, que tiene oportunidad de arrepentirse; no importa la maldad que el hombre haya hecho, una vez se arrepienta Dios lo perdona. También nosotros somos llamados a perdonar y continuar sirviendo”, añadió.
El familiar reiteró el compromiso de la comunidad con la convivencia pacífica. “Amamos a Yorito, continuamos dispuestos a servir y también promoviendo que cesemos la violencia. Somos seres humanos, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que servirnos”, expresó.
En su mensaje final, insistió en el perdón hacia los responsables del crimen. “Les perdonamos. Son seres humanos también, tienen sus madres, sus hijos, tienen oportunidad, arrepiéntanse. El dinero no lo es todo en la vida. No hay mejor cosa que tener paz, tener salud, amarnos y tener esperanza”, concluyó.
De acuerdo con las autoridades, los captores exigían cinco millones de lempiras a cambio de la liberación de Núñez. La familia logró reunir y entregar 500 mil lempiras, pero el religioso fue asesinado.
Según informes preeliminares por las autoridades contempla la posible participación de miembros de un cartel criminal, aunque este extremo sigue en verificación.