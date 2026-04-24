Cortes de energía para este sábado 25 de abril: ¿Qué zonas del país estarán sin luz?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica informó sobre los cortes de energía programados para este sábado 25 de abril en las distintas zonas del país. Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo de sus equipos técnicos. En Potrerillos, Puerto Cortés, Quimistán, entre otras zonas, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas este viernes:

Potrerillos, Santa Cruz, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortés 4:00 a. m. a 9:00 a. m.

Las Marías, El Achiotal, granja avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, plantel Hidalgo, Sosoa, empacadora Cadeca, Molcasa, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, granjas avícolas de Cadeca, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, granjas avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Olvido, Canchías, El Bijagual, colonia Grisbur, colonia Hábitat para la Humanidad, granjas avícolas del Bijagual, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, granjas avícolas de aldea Las Casitas, granjas avícolas Bambú 1 y 2, Conagri.

Potrerillos 4:00 a. m. a 9:00 a. m.

Potrerillos centro, municipalidad de Potrerillos, barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, restaurante y hacienda Valdespin, Nueva Garroba, aldea Sabana de Juárez, aldea San Miguel, Lomas de Manacal. Bombas de agua de Potrerillos, campamento de represa El Tornillito Sermaco, antena de Tigo, barrio Suyapa, aldea La Venta, motel La Cama de Piedra, col. Infop, barrio Lempira, barrio San Pablo I, II y III etapa, barrio El Pedregal, col. Callejas Maradiaga, barrio Buena Vista, barrio Brisas del Paraíso, barrio López Moreno, Incal (Potrerillos), barrio Cruz Roja, El Triunfo, Corte de Culebra.

Puerto Cortés, Omoa, Quimistán 9:00 a. m. a 5:00 a. m.

Puerto Cortés (Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, bo. Medina, Quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, col. Las Torres, sector Cuerera, col. Emsland, La Tequera, col. Lempira, col. Unión I, col. Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, col. 9 de diciembre, col. Cerro Mar, Fértica, cementerio municipal, col. Centenario, Agua Pingüino, bo. Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H, Hospital del Caribe, res. Caribbean Hills, Iamat Export, res. Sindicato Municipalidad, oficinas Seguro Social, res. Palma Real, res. Magdalena, res. El Doral, Río Mar I y II, col. Brisas del Mar, Guameru, hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, res. El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, col. Los Maestros, hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, res. Costa Mar, res. Vista Mar, hacienda Los Ustariz, Omoa (col. Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de tránsito, Tulián Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, municipalidad Omoa, en Omoa bo. Las Lomas, Los Amates, col. Costa Rica, La Suárez, col. Marbella, col. Brisas del Caribe, col. Nicaragüenses, esc. Marítima, Gases del Caribe, bo. La Playa, Las Salinas, bo. Las Flores, museo y castillo San Fernando, Viña del Mar, bo. San Antonio, Las Acacias, generadora Los Laureles, La Mota, res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, milla 3, milla 4, milla 5, San Marcos, Chachahuala, esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, res. Masca, res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito), Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores).

Puerto Cortés, El Progreso 9:00 a. m. a 5:00 a. m.