¡Otro más! Mbappé sale lesionado en el partido del Real Madrid y enciende las alarmas

Sevilla, España.- Las malas noticias no dejan de llegar a la enfermería del Real Madrid. Tras los sustos con Militao y Arda Güler, este viernes Kylian Mbappé hizo saltar las alarmas tras marcharse lesionado en el partido que los blancos terminaron empatando 1-1 con el Betis. Al minuto 81, el delantero francés pidió ser sustituido tras una acción aislada en el partido. El futbolistas abandonó el rectángulo de juego por su propio pie y mandó un gesto tranquilizador a un aficionado, sin embargo, ha despertado preocupación en Francia a pocos meses del Mundial 2026.

Hasta el momento, el Real Madrid no se ha pronunciado de manera oficial sobre la lesión de Mbappé, aunque se espera que no sea nada grave que ponga en peligro su presencia en la Copa del Mundo, no obstante, la noticia llega en un momento en el que varias figuras como Lamine Yamal se encuentran "entre algodones" a pocos días de la gran cita del fútbol.