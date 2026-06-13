¿Reconciliación? Rodrigo Auzmendi sorprende a su exnovia Laura Meza con lindo obsequio

El futbolista Rodrigo Auzmendi y su exnovia Laura Meza encendieron las redes sociales por este regalo que le dio el atacante a su expareja.
La relación entre el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi y la presentadora hondureña Laura Meza fue una de las más populares en Honduras.
Interacciones y publicaciones en redes sociales evidenciaban una conexión especial entre ellos.
Aunque en un principio evitaron confirmar el romance, la historia dio un giro definitivo durante la final del torneo Apertura 2024 entre Motagua y Olimpia.
Tras la consagración de Motagua como campeón nacional, Rodrigo y Laura se besaron frente a las cámaras y los medios de comunicación, confirmando públicamente que mantenían una relación sentimental.
Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del entorno deportivo y del entretenimiento en Honduras.
Sin embargo, la historia cambió de rumbo el 12 de enero de 2025, cuando Rodrigo Auzmendi anunció oficialmente su salida del Motagua para regresar a Argentina.
El delantero dejó el fútbol hondureño atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, luego de anotar nueve goles en 25 partidos y despertar el interés de clubes del exterior. Finalmente, Banfield, de la primera división argentina, apostó por sus servicios.
La decisión del atacante argentino también tuvo un impacto importante en la vida de Laura Meza.
La presentadora optó por dejar temporalmente algunos de sus proyectos televisivos en Honduras para trasladarse a Argentina y acompañar a Auzmendi en esta nueva etapa profesional.
Durante varios meses, ambos intentaron consolidar su relación lejos de los reflectores hondureños.
No obstante, con el paso del tiempo comenzaron a surgir señales de distanciamiento. Laura regresó a Honduras y explicó inicialmente que se trataba de una visita temporal durante el Feriado Morazánico.
Incluso, dio a entender que volvería a Argentina, lo que hacía pensar que la relación seguía firme. Sin embargo, semanas más tarde confirmó que continuaba instalada en el país, mientras los rumores sobre una posible ruptura se hacían cada vez más fuertes.
Posteriormente, se confirmó que la pareja había puesto fin a su relación amorosa.
A pesar del final de la relación, recientemente salió a la luz un gesto que sorprendió a muchos. Rodrigo Auzmendi envió un detalle muy especial para Luka, el pequeño hijo de Laura Meza, con quien había creado un vínculo cercano durante el tiempo que compartió con la presentadora.
El futbolista le obsequió una camiseta de San Lorenzo de Almagro, club argentino en el que milita en la actualidad.
La acción fue interpretada como una muestra del afecto que el delantero mantiene hacia el niño, más allá de que su historia de amor con Laura haya llegado a su fin. "Luka siendo felíz con el regalo que le enviaron, gracias crack", escribió la presentadora.