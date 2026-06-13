  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas

La modelo e influencer Bruna Biancardi ha ganado notoriedad internacional por su escalada en redes sociales y su relación con Neymar Jr., con quien ha formado una familia

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 15:22
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
1 de 12

Bruna Biancardi es una modelo, influencer y empresaria brasileña, conocida principalmente por su relación con el futbolista Neymar Jr. Aquí más detalles sobre ella.

 Fotos: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
2 de 12

Nació en São Paulo en 1994 y estudió Negocios de Moda en la Universidad Anhembi Morumbi. Antes de ser figura pública, trabajó en el área de marketing y e-commerce en empresas del sector de moda, incluyendo marcas familiares.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
3 de 12

Su perfil hoy está muy ligado no solo al mundo de la moda y el lifestyle, sino también a su vida familiar junto a Neymar Jr., especialmente en momentos de alta exposición mediática como los partidos de la selección brasileña.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
4 de 12

En Instagram y otras plataformas, Bruna construye una imagen cuidadosamente curada alrededor de la moda, la maternidad y la vida aspiracional, con colaboraciones con marcas internacionales y una estética elegante que la ha posicionado como influencer de alto alcance.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
5 de 12

Sin embargo, su notoriedad global se intensificó a partir de su vínculo con Neymar, con quien ha tenido una relación intermitente desde 2021 marcada por rupturas y reconciliaciones públicas.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
6 de 12

Hoy, la pareja comparte un núcleo familiar que ha sido ampliamente seguido por la prensa: tienen dos hijas en común, Mavie y Mel, quienes se han convertido en parte central de su narrativa pública.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
7 de 12

En el contexto actual, con Brasil disputando partidos importantes y Neymar nuevamente en el foco por su participación en la selección, Bruna suele aparecer como parte del entorno emocional del jugador.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
8 de 12

Esa combinación de “vida privada expuesta + figura pública global” ha convertido a Bruna en algo más que una influencer: es también parte del relato mediático alrededor de Neymar y la selección brasileña.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
9 de 12

Su perfil digital se caracteriza por una estética cuidada y aspiracional: publica contenido relacionado con moda elegante, viajes, rutinas de belleza, vida familiar y maternidad, lo que la ha posicionado como referente de estilo entre audiencias jóvenes y adultas.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
10 de 12

Más allá del contenido personal, también trabaja como colaboradora de marcas de lujo, belleza y moda, aprovechando su imagen pública para campañas y partnerships comerciales.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
11 de 12

Su estilo de comunicación es más bien sobrio y visual, con pocas polémicas abiertas en comparación con otras figuras del entretenimiento, aunque su exposición mediática aumentó notablemente por su relación con el futbolista.

 Foto: Instagram.
Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas
12 de 12

En conjunto, su identidad en redes combina tres ejes principales: imagen aspiracional, vida familiar/maternal y moda de alto perfil, lo que la ha consolidado como una influencer de alcance internacional dentro del mercado latino y europeo.

 Foto: Instagram.
Cargar más fotos