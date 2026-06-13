Bruna Biancardi, la influencer brasileña que comparte su vida junto a Neymar y sus hijas

Bruna Biancardi es una modelo, influencer y empresaria brasileña, conocida principalmente por su relación con el futbolista Neymar Jr. Aquí más detalles sobre ella.
Nació en São Paulo en 1994 y estudió Negocios de Moda en la Universidad Anhembi Morumbi. Antes de ser figura pública, trabajó en el área de marketing y e-commerce en empresas del sector de moda, incluyendo marcas familiares.
Su perfil hoy está muy ligado no solo al mundo de la moda y el lifestyle, sino también a su vida familiar junto a Neymar Jr., especialmente en momentos de alta exposición mediática como los partidos de la selección brasileña.
En Instagram y otras plataformas, Bruna construye una imagen cuidadosamente curada alrededor de la moda, la maternidad y la vida aspiracional, con colaboraciones con marcas internacionales y una estética elegante que la ha posicionado como influencer de alto alcance.
Sin embargo, su notoriedad global se intensificó a partir de su vínculo con Neymar, con quien ha tenido una relación intermitente desde 2021 marcada por rupturas y reconciliaciones públicas.
Hoy, la pareja comparte un núcleo familiar que ha sido ampliamente seguido por la prensa: tienen dos hijas en común, Mavie y Mel, quienes se han convertido en parte central de su narrativa pública.
En el contexto actual, con Brasil disputando partidos importantes y Neymar nuevamente en el foco por su participación en la selección, Bruna suele aparecer como parte del entorno emocional del jugador.
Esa combinación de “vida privada expuesta + figura pública global” ha convertido a Bruna en algo más que una influencer: es también parte del relato mediático alrededor de Neymar y la selección brasileña.
Su perfil digital se caracteriza por una estética cuidada y aspiracional: publica contenido relacionado con moda elegante, viajes, rutinas de belleza, vida familiar y maternidad, lo que la ha posicionado como referente de estilo entre audiencias jóvenes y adultas.
Más allá del contenido personal, también trabaja como colaboradora de marcas de lujo, belleza y moda, aprovechando su imagen pública para campañas y partnerships comerciales.
Su estilo de comunicación es más bien sobrio y visual, con pocas polémicas abiertas en comparación con otras figuras del entretenimiento, aunque su exposición mediática aumentó notablemente por su relación con el futbolista.
En conjunto, su identidad en redes combina tres ejes principales: imagen aspiracional, vida familiar/maternal y moda de alto perfil, lo que la ha consolidado como una influencer de alcance internacional dentro del mercado latino y europeo.