"Entre algodones": los futbolistas que son duda para jugar el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y estos son las figuras que están "entre algodones" tras lesionarse a pocas semanas del arranque de la competición.
Mikel Merino, una de las mejores variantes con las que cuenta España, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras una fractura de estrés en su pie derecho a inicios de año. El Arsenal y "La Roja" están pendientes de su evolución.
La campeona Argentina podría quedarse sin uno de sus baluartes en defensa. Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla durante un partido con el Tottenham que lo dejó fuera por el resto de la temporada en la Premier League. Se espera que el central llegue para el debut ante Argelia el 16 de junio.
En medio de un mar de dudas, Brasil celebra la recuperación de Eder Militao, quien ya ha visto acción en los últimos partidos del Real Madrid y llegaría a tono para el Mundial.
Sin embargo, la "Canarinha" se mantiene en vilo por Estevao, que sufrió una lesión isquiotibial de grado cuatro en la pierna derecha. El Chelsea quiere que su futbolista se opere, pero la Confederación Brasileña negocia con el club inglés para que contemple otro proceso de recuperación.
Nico Williams ha tenido una marcada por las lesiones, pero en las últimas semanas ha visto acción con el Athletic Club y parece retomar el ritmo.
Sin embargo, en España existe preocupación por el Balón de Oro Rodri, quien tras una larga lesión volvió a las canchas, pero a pocas semanas del Mundial salió lesionado durante un partido del Manchester City y sería duda.
La imagen de Lamine Yamal abandonando la cancha tras ejecutar un penal encendió todas las alarmas en España. En las últimas horas se confirmó que el futbolista sufrió una lesión que lo dejará fuera del resto de temporada con el Barcelona, sin embargo, no afectaría su presencia en el Mundial.
Arda Güler sufrió una lesión similar en el último partido del Real Madrid y es duda para jugar el Mundial con Turquía.
Marc Andre ter-Stegen se sometió a una intervención quirúrgica tras sufrir una lesión isquiotibial, sin embargo, en Alemania dan por hecho que no podrá estar en el Mundial.