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Estos son los departamentos donde se esperan lluvias este sábado 13 de junio; SPS en vigilancia

El ente meteorológico Cenaos prevé acumulados importantes en varias regiones del país y mantiene vigilancia en Cortés tras recientes emergencias

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 16:22
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El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que las lluvias continuarán este sábado 13 de junio en gran parte del territorio hondureño, debido a la persistencia de humedad y condiciones atmosféricas inestables.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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Según el pronóstico oficial de Cenaos, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, junto con la influencia de una vaguada en niveles altos, seguirá generando precipitaciones durante el transcurso del día.

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De acuerdo con el mismo informe, los departamentos bajo mayor vigilancia por acumulados de lluvia son Cortés, Santa Bárbara y El Paraíso, donde se espera la mayor intensidad de las precipitaciones.

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En ese contexto, Cenaos explicó que el viento del este continuará transportando humedad hacia el país, lo que favorecerá la formación de nubes y lluvias de variada intensidad.

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Durante la tarde, la interacción de los sistemas atmosféricos podría provocar chubascos débiles a moderados, acompañados en algunos sectores por tormentas eléctricas aisladas, principalmente en regiones del occidente, noroccidente, sur y oriente.

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En el resto del territorio nacional también se esperan lluvias dispersas, aunque con menor intensidad, sin descartar afectaciones puntuales en zonas vulnerables.

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Las institución detalló que los acumulados más significativos podrían registrarse en Cortés, El Paraíso y Santa Bárbara, con valores de hasta 40 milímetros en algunas áreas.

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Asimismo, en Copán, Lempira, Olancho y Valle se estiman precipitaciones de hasta 30 milímetros, mientras que en el resto del país los acumulados oscilarían entre 10 y 20 milímetros.

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En cuanto al estado del mar, Cenaos informó que el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies en el Litoral Caribe, y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas dentro de parámetros normales.

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La atención se mantiene especialmente en el departamento de Cortés, donde las recientes lluvias dejaron afectaciones importantes en distintos sectores.

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San Pedro Sula fue una de las zonas más impactadas tras las precipitaciones de este viernes 12 de junio, con inundaciones repentinas, calles colapsadas y emergencias en varios puntos de la ciudad.

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Ante este panorama, Cenaos mantiene la vigilancia meteorológica, ya que no se descarta que las condiciones de inestabilidad puedan repetirse durante el fin de semana, aumentando el riesgo de nuevas inundaciones.

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