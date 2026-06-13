"Parecía un tsunami": tormenta en San Pedro Sula dejó imágenes apocalípticas

Como si se tratara de una enorme ola que sorprende a todos sin previo aviso, así fue la corrientada de agua que se vió en las calles de San Pedro Sula tras una hora y media de lluvia. Carros arrastrados o volcados por la fuerza del agua, así como personas que estuvieron a punto de perder la vida forman parte de los estragos que provocó la tormenta en la capital industrial.
Las calurosas calles sampedranas se vieron como caudalosos ríos la tarde noche del 12 de junio cuando las precipitaciones arrasaron con las calles.
No, no se trató de ningún desbordamiento o llena, como suele ocurrir en zonas bajas de la ciudad industrial. Fue la cantidad de lluvia que corría calle abajo de las zonas altas de la ciudad industrial.
Un vehículo fue arrastrado varios metros por la fuerte corriente, nadie podía hacer nada, la furia de la corriente podía más que el peso de los automóviles.
Un grupo de personas ayudó a una mujer que era arrastrada por la corriente cuando intentó subir a una unidad de transporte, la colaboración del grupo de pasajeros permitió que regresara a salvo a su casa. Esto ocurrió en el bulevar del Sur.
Distintas calles y bulevares sampedranas fueron como ríos cuando la corriente bajó y se llevó todo a su paso.
Durante la tormenta del viernes se reportaron varios automotores volcados al atravesarse en la corriente de las calles.
Algunas personas tuvieron que ser rescatadas por otros pobladores ante la emergencia que se registró tras poco más de una hora de lluvia en la capital industrial.
Tras lo sucedido, las autoridades recomiendan a la población evitar exponerse en las calles, pues una lluvia fuerte puede provocar este tipo de corrientes potentes.
Varios conductores fueron sorprendidos por la corriente al no imaginar la magnitud de la inundación en las calles céntricas de la capital industrial.
En algunas calles la corriente llegó a tener un altura de casi un metro, sumando a que promontorios de basura obtaculizan los drenajes de la ciudad.
La acumulación de desechos en algunos tragantes provocan que el agua no sea canalizada por el alcaltarillado sino que rebase las calles convirtiéndolas en ríos.
Una conductora identificada como Jenny Gómez casi pierde la vida al caer en un enorme socavón con su vehículo que quedó completamente sumergido en el agua.
Las pérdidas son cuantiosas, pues no solo vehículos y comercios fueron afectados, sino que decenas de familias quedaron con sus viviendas dañadas por el agua.