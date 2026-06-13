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"Parecía un tsunami": tormenta en San Pedro Sula dejó imágenes apocalípticas

Las imágenes captadas durante la tormenta evidencian la magnitud del fenómeno y los desafíos que enfrenta la capital industrial ante eventos climáticos extremos.

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 15:42
Parecía un tsunami: tormenta en San Pedro Sula dejó imágenes apocalípticas
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Como si se tratara de una enorme ola que sorprende a todos sin previo aviso, así fue la corrientada de agua que se vió en las calles de San Pedro Sula tras una hora y media de lluvia. Carros arrastrados o volcados por la fuerza del agua, así como personas que estuvieron a punto de perder la vida forman parte de los estragos que provocó la tormenta en la capital industrial.

 Capturas de video: cortesía redes sociales. Imagen mejorada con IA.
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Las calurosas calles sampedranas se vieron como caudalosos ríos la tarde noche del 12 de junio cuando las precipitaciones arrasaron con las calles.
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No, no se trató de ningún desbordamiento o llena, como suele ocurrir en zonas bajas de la ciudad industrial. Fue la cantidad de lluvia que corría calle abajo de las zonas altas de la ciudad industrial.
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Un vehículo fue arrastrado varios metros por la fuerte corriente, nadie podía hacer nada, la furia de la corriente podía más que el peso de los automóviles.
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Un grupo de personas ayudó a una mujer que era arrastrada por la corriente cuando intentó subir a una unidad de transporte, la colaboración del grupo de pasajeros permitió que regresara a salvo a su casa. Esto ocurrió en el bulevar del Sur.
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Distintas calles y bulevares sampedranas fueron como ríos cuando la corriente bajó y se llevó todo a su paso.

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Durante la tormenta del viernes se reportaron varios automotores volcados al atravesarse en la corriente de las calles.
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Algunas personas tuvieron que ser rescatadas por otros pobladores ante la emergencia que se registró tras poco más de una hora de lluvia en la capital industrial.
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Tras lo sucedido, las autoridades recomiendan a la población evitar exponerse en las calles, pues una lluvia fuerte puede provocar este tipo de corrientes potentes.
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Varios conductores fueron sorprendidos por la corriente al no imaginar la magnitud de la inundación en las calles céntricas de la capital industrial.
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En algunas calles la corriente llegó a tener un altura de casi un metro, sumando a que promontorios de basura obtaculizan los drenajes de la ciudad.
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La acumulación de desechos en algunos tragantes provocan que el agua no sea canalizada por el alcaltarillado sino que rebase las calles convirtiéndolas en ríos.

 Imagen mejorada con IA.
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Una conductora identificada como Jenny Gómez casi pierde la vida al caer en un enorme socavón con su vehículo que quedó completamente sumergido en el agua.

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Las pérdidas son cuantiosas, pues no solo vehículos y comercios fueron afectados, sino que decenas de familias quedaron con sus viviendas dañadas por el agua.

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