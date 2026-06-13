"Parecía un tsunami": tormenta en San Pedro Sula dejó imágenes apocalípticas

Como si se tratara de una enorme ola que sorprende a todos sin previo aviso, así fue la corrientada de agua que se vió en las calles de San Pedro Sula tras una hora y media de lluvia. Carros arrastrados o volcados por la fuerza del agua, así como personas que estuvieron a punto de perder la vida forman parte de los estragos que provocó la tormenta en la capital industrial.