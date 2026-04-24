Nuevo guiño de Mourinho al Real Madrid: "Tendré 10 días para decidir"

Lisboa, Portugal.- La posibilidad de una segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid parece estar más cerca que nunca de convertirse en una realidad.

Tras una temporada más sin títulos, el nombre del portugués ha vuelto a sonar con fuerza en los pasillos de la Casa Blanca, en donde se guardan gratos recuerdos de sus tres años en el banquillo merengue entre 2010 y 2013.

Este viernes, Mou estuvo en conferencia de prensa y ante los crecientes rumores de su vuelta a Madrid la prensa portuguesa le consultó acerca de su renovación con el Benfica, a lo que el entrenador respondió sembrando más dudas acerca de su futuro.