Nuevo guiño de Mourinho al Real Madrid: "Tendré 10 días para decidir"

Lisboa, Portugal.- La posibilidad de una segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid parece estar más cerca que nunca de convertirse en una realidad.
Tras una temporada más sin títulos, el nombre del portugués ha vuelto a sonar con fuerza en los pasillos de la Casa Blanca, en donde se guardan gratos recuerdos de sus tres años en el banquillo merengue entre 2010 y 2013.
Este viernes, Mou estuvo en conferencia de prensa y ante los crecientes rumores de su vuelta a Madrid la prensa portuguesa le consultó acerca de su renovación con el Benfica, a lo que el entrenador respondió sembrando más dudas acerca de su futuro.
"No quiero decir más nada sobre mi futuro en Benfica", declaró de forma breve Mourinho, que actualmente marcha segundo con las Águilas en la liga portuguesa.
Posteriormente, "The Special One" soltó una frase que dejó a todos murmurando en la sala de prensa: "Cuando acabe la temporada tendremos 10 días para decidir".
La cláusula para el regreso de Mou
El regreso de José Mourinho al Real Madrid luce bastante factible gracias a una cláusula que estipula que el técnico puede abandonar el banquillo del Benfica sin coste alguno 10 días después de que termine la temporada.
A su vez, el luso ha evitado hablar sobre su renovación con el conjunto de la capital portuguesa, lo cual ha sido interpretado como una señal de que está abierto a tener una segunda etapa con los blancos.