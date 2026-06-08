Joven muere tras ser atacado en Lempira; cuidaba a sus hermanos tras la muerte de su madre

Lempira, Honduras.- Como Darwin Lara Suate fue identificado el joven que perdió la vida este lunes -8 de junio- luego de ser asesinado a pedradas en la comunidad de Pinal San José, Gracias, Lempira.

El incidente se registró en horas de la madrugada durante un conflicto entre varias personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar.

Lara Suate habría sido agredido con piedras durante la riña, provocándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.