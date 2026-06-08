Joven muere tras ser atacado en Lempira; cuidaba a sus hermanos tras la muerte de su madre

Lempira, Honduras.- Como Darwin Lara Suate fue identificado el joven que perdió la vida este lunes -8 de junio- luego de ser asesinado a pedradas en la comunidad de Pinal San José, Gracias, Lempira.
El incidente se registró en horas de la madrugada durante un conflicto entre varias personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar.
Lara Suate habría sido agredido con piedras durante la riña, provocándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en una calle de tierra de un potrero, donde fue encontrado por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.
Miembros policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones.
Personas cercanas al joven indicaron que hace siete años también perdió a su madre en un hecho violento, por lo que Darwin asumió responsabilidades dentro del hogar y el cuidado de sus dos hermanos menores.
“Él estaba pendiente de sus hermanitos y luchaba por salir adelante”, relataron vecinos al conocer la noticia.