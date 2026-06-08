"Te voy a levantar a p... otra vez": el último video de enfermera antes de ser asesinada por su pareja

El audio de una discusión que parecía una más dentro de una relación conflictiva hoy se ha convertido en una de las piezas más impactantes alrededor de la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, de 31 años. El video, grabado por la propia víctima antes de ser asesinada, registra las amenazas que presuntamente recibió de su pareja sentimental, señalado ahora como principal sospechoso del crimen.