"Te voy a levantar a p... otra vez": el último video de enfermera antes de ser asesinada por su pareja

El audio de una discusión que parecía una más dentro de una relación conflictiva hoy se ha convertido en una de las piezas más impactantes alrededor de la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, de 31 años. El video, grabado por la propia víctima antes de ser asesinada, registra las amenazas que presuntamente recibió de su pareja sentimental, señalado ahora como principal sospechoso del crimen.
La grabación comenzó a circular en las últimas horas y muestra una tensa conversación sostenida en una oficina. Durante el intercambio, Daniel Antonio Meraz Cáceres cuestiona a la enfermera por haber colocado su teléfono celular en modo silencioso, situación que desencadena una serie de reclamos, insultos y amenazas.
En uno de los momentos más alarmantes del video, el hombre le advierte: "Me volvés a faltar el respeto y te voy a levantar..." y segundos después lanza otra frase que hoy cobra especial relevancia tras la muerte de la mujer: "Me seguís sacando la piedra y te voy a pel... de una vez".
Mientras las amenazas aumentaban de tono, Elvia Gómez intentaba responder con calma. En varias ocasiones negó haberlo irrespetado y trató de explicar que no lo estaba insultando. Sin embargo, sus argumentos eran constantemente interrumpidos por los reclamos de su pareja.
La grabación también refleja una aparente dinámica de control dentro de la relación. Durante la discusión, el hombre expresa su molestia porque la víctima supuestamente no obedecía sus indicaciones y deja entrever exigencias de sumisión absoluta en la convivencia.
"Lo que me enverg... es que me desobedecés", se escucha decir al sospechoso en una de las partes del video. Más adelante vuelve a insistir en que ella debía limitarse a responder cuando él le hablara y no cuestionar sus reclamos.
Lejos de quedarse en una discusión aislada, el material audiovisual adquiere ahora una dimensión mucho más grave debido al desenlace que tuvo el caso. Días después de que esas palabras fueran pronunciadas, la enfermera fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe, en San Manuel, Cortés, en la zona norte de Honduras.
Según los reportes preliminares, fueron los hijos de la víctima, de apenas 12 y 7 años, quienes alertaron a vecinos al notar que su madre permanecía inmóvil sobre una cama. La situación provocó preocupación entre los residentes de la zona, quienes ingresaron a la vivienda y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Las investigaciones apuntan a que el crimen habría ocurrido durante la madrugada del pasado 3 de junio. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura que una discusión relacionada con presuntos celos habría precedido el ataque que terminó con la vida de la profesional de la salud.
La Policía Nacional identificó a Daniel Antonio Meraz Cáceres, de oficio barbero, como el principal sospechoso del asesinato. Hasta el momento, las autoridades continúan desarrollando operativos para dar con su paradero y ponerlo a disposición de la justicia.
La difusión del video ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y entre la población de San Manuel, donde familiares, amigos y conocidos de la enfermera, consideran que la grabación revela señales de violencia que precedieron a la tragedia.
Mientras las investigaciones avanzan, los familiares de Elvia Gómez exigen a las autoridades la pronta captura de Daniel Antonio Meraz, señalado como principal sospechoso del crimen.