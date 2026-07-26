Juan Orlando Hernández dice que buscará recuperar sus bienes en Honduras

"Dije desde el segundo día que salí de prisión: 'así como enfrenté la justicia de Estados Unidos, enfrentaré la justicia hondureña, porque la verdad no la puede vencer nadie'. Voy a recuperar las cosas que eran de mis padres", manifestó Hernández este domingo 26 de julio durante una concentración en la que fue recibido por sus seguidores del Partido Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras su arribo al país, el expresidente Juan Orlando Hernández aseguró estar dispuesto a comparecer ante la justicia hondureña, pero también a recuperar sus bienes asegurados .

Entre los bienes figuran 32 inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros inscritos a nombre de Hernández, su esposa y otros miembros de su familia. Se estima que el patrimonio neto del expresidente ronda en unos 10.8 millones de dólares.

El exmandatario y su núcleo familiar enfrentan una privación definitiva de dominio de alrededor de 131 bienes por parte del Ministerio Público , ente que considera esas posesiones de origen ilícito.

Cabe recordar que la llegada de JOH a Honduras ocurre luego de haber permanecido recluido en Estados Unidos durante cuatro años, tras haber sido condenado a 45 años de prisión por un jurado federal de Nueva York.

Al exmandatario se le encontró culpable de conspirar para importar cocaína en perjuicio de los EE UU y de utilizar armas de fuego para facilitar el narcotráfico.

Sorpresivamente, el presidente estadounidense Donald Trump le extendió un indulto que le permitió quedar en libertad en los Estados Unidos desde el 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, Hernández deberá enfrentar la justicia en los tribunales hondureños por un proceso judicial derivado del caso Pandora II.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) le imputa a JOH delitos de fraude y lavado de activos, y la razón por la que no fue capturado al llegar a suelo hondureño fue porque un juez suspendió la orden de aprehensión en su contra.

Aunque durante su discurso, Hernández enfatizó su petición a la justicia hondureña a que actúe sin influencia política en su caso. "Apliquen la ley como tenga que aplicarse. No politicen la justicia", dijo.

El exmandatario comparecerá ante un juez de la Corte Suprema de Justicia el próximo 3 de agosto. De momento, sigue celebrando junto a su familia y simpatizantes del Partido Nacional su llegada al país.