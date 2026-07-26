El mensaje que Juan Orlando Hernández envió a Nasry Asfura tras su regreso a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Orlando Hernández, durante su discurso ante la militancia del Partido Nacional en tras aterrizar en Honduras, después de guardar prisión durante cuatro años en Estados Unidos, envió mensajes al actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, y al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, además de referirse a sus planes al regresar al país. Hernández despejó cualquier especulación sobre su retorno y aseguró que su intención es aportar desde su condición como hondureño y que no planea volver a competir en una candidatura. "Por eso hoy aquí quiero dejarles con este pensamiento, se ha especulado mucho, dicen: aquí viene Juan Orlando, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Yo les digo no, no tengan temor. Vengo con el corazón lleno de esperanza, de humildad, de gratitud. Vengo a ser un hondureño más que construye, que edifica, que unifica dentro de mi partido y afuera de mi partido", expresó Hernández en su discurso. El expresidente también se refirió a la situación del Partido Nacional, institución política a la que pertenece, y aseguró que es una organización con la capacidad de mantenerse unida pese a las diferencias internas. "Es un partido muy maduro, es un partido muy grande, es un partido inteligente. A nosotros no nos van a dividir, a nosotros no nos van a separar", manifestó Hernández ante los simpatizantes reunidos en la Finca Rocío. Posteriormente, Hernández afirmó que su objetivo es contribuir al desarrollo del país y respaldar la gestión del presidente Nasry Asfura.

"Recuerden que llegamos a hacer de este partido el partido más grande, más fuerte, más organizado y más efervescente de Honduras y Centroamérica, y lo último que quiero dejar claro es que debemos de unirnos los hondureños y ayudar a sacar al país adelante al presidente Asfura", dijo. Durante su intervención, el exmandatario también recordó el proceso electoral en el que participó Nasry Asfura y aseguró que enfrentó dificultades durante ese periodo. Afirmó que a Asfura "le quisieron robar las elecciones pero no se le robaron, pero no pudieron, después no le dieron transición y le dejaron un montón de problemas como queriéndolos esconder". Hernández además envió un mensaje directo al actual mandatario hondureño y expresó su respaldo a su administración. "Al presidente Asfura le deseo todo lo mejor porque es el presidente de Honduras y es el presidente que mi partido puso ahí, todo mi respaldo a él y a su equipo", señaló. Asimismo, mencionó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y extendió su disposición de apoyar a funcionarios de distintos niveles.