Asfura felicita a Abelardo De la Espriella tras su ventaja en la primera vuelta electoral en Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el resultado obtenido por el candidato presidencial Abelardo De la Espriella en la primera vuelta de las elecciones en Colombia, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, le envió un mensaje de felicitación.

A través de su cuenta en X, Asfura publicó: "Mis más sinceras felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por su victoria electoral en primera vuelta".

Seguidamente, el mandatario hondureño expresó que estos resultados preliminares son el reflejo de "la confianza depositada por los colombianos en su liderazgo y visión de país".

Asimismo, aprovechó para desearle éxitos en la próxima etapa del proceso electoral. El candidato de ultraderecha Abelardo De la Espriella es quien actualmente mantiene la ventaja en el conteo preliminar.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Espriella aventajó por 673,138 votos, equivalentes a 2.84 puntos porcentuales, al izquierdista Iván Cepeda, con quien disputará la segunda vuelta el próximo 21 de junio, según el conteo preliminar de la totalidad de las mesas.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, también felicitó a Espriella. En su mensaje escribió: "Felicitaciones por su gran triunfo en la primera vuelta. Al pueblo colombiano lo invito a votar con convicción en la segunda vuelta contra la izquierda radical. Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar el rumbo, la seguridad, la libertad y la confianza en sus instituciones".

Zambrano agregó: "Mi respaldo total para Abelardo, una alternativa firme y patriota que representa los valores de la democracia, el trabajo honrado y el amor por la nación, frente al modelo que solo ha traído división, incertidumbre y retroceso".