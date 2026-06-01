Copeco alerta por lluvias y actividad eléctrica: ¿en qué zonas debe tomar precauciones?

Las temperaturas más frescas se reportarán en Intibucá, donde se esperan máximas de 24 grados y mínimas de 16. En tanto, Islas de la Bahía tendrá un ambiente cálido con máximas de 30 grados y mínimas de 26, mientras que en Cortés se pronostican temperaturas entre 26 y 32 grados, acompañadas de actividad eléctrica aislada.