Copeco alerta por lluvias y actividad eléctrica: ¿en qué zonas debe tomar precauciones?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes 01 de junio se esperan condiciones atmosféricas inestables debido a una convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
Según el pronóstico oficial, este fenómeno favorecerá la formación de abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en diferentes regiones del país. Además, se prevé actividad eléctrica aislada, especialmente en sectores del occidente, sur, centro y noroccidente del territorio nacional.
Las precipitaciones más significativas se registrarían en las regiones noroccidental, suroccidental y sur, así como en las zonas montañosas de la región central. En el resto del país se esperan lluvias débiles y muy aisladas.
Entre los departamentos con pronóstico de lluvias acompañadas de actividad eléctrica destaca Lempira, donde las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados Celsius. Condiciones similares se prevén en Ocotepeque, con máximas de 28 grados y mínimas de 20.
En el occidente también se esperan tormentas eléctricas en Copán, donde la temperatura alcanzará los 30 grados durante el día y descenderá hasta los 22 grados por la noche. Asimismo, Santa Bárbara registrará máximas de 32 grados y mínimas de 24, con posibilidad de descargas eléctricas.
La actividad eléctrica también estará presente en La Paz, donde se pronostican temperaturas entre 20 y 30 grados, así como en Yoro, que reportará máximas de 31 grados y mínimas de 22.
En el sur del país, Valle será uno de los departamentos más calurosos, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados Celsius y mínimas de 26 grados. Además, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. En Choluteca se registrarán máximas de 34 grados y mínimas de 26, bajo condiciones similares.
Para Olancho se pronostican temperaturas entre 24 y 32 grados Celsius, mientras que en El Paraíso los termómetros marcarán máximas de 28 grados y mínimas de 22. En Francisco Morazán se esperan temperaturas de entre 20 y 29 grados.
Por su parte, Atlántida registrará máximas de 30 grados y mínimas de 24, sin pronóstico de actividad eléctrica. Condiciones similares se prevén en Colón, con temperaturas entre 26 y 32 grados; Comayagua, con máximas de 31 y mínimas de 22; y Gracias a Dios, donde los termómetros oscilarán entre 26 y 31 grados.
Las temperaturas más frescas se reportarán en Intibucá, donde se esperan máximas de 24 grados y mínimas de 16. En tanto, Islas de la Bahía tendrá un ambiente cálido con máximas de 30 grados y mínimas de 26, mientras que en Cortés se pronostican temperaturas entre 26 y 32 grados, acompañadas de actividad eléctrica aislada.