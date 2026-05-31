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¿Quiénes integran la mesa de diálogo entre gobierno y magisterio?

Las negociaciones iniciadas este mediodía serán clave para definir si el magisterio mantiene o desiste de las medidas de presión anunciadas para el inicio de la semana

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 14:12
¿Quiénes integran la mesa de diálogo entre gobierno y magisterio?
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Representantes del Gobierno y dirigentes magisteriales instalaron este mediodía la Mesa Nacional de Diálogo para buscar consensos y evitar una huelga de brazos caídos anunciada para este lunes 1 de junio. ¿Quiénes forman parte de ella?

 Fotos cortesía: X Presidencia de Honduras.
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La mesa fue instalada por instrucciones del presidente Nasry Asfura con el objetivo de construir acuerdos responsables en beneficio de la educación pública hondureña.
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El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, participa en las conversaciones junto a representantes de las bases magisteriales de todo el país.
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El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y su equipo técnico se incorporaron a la mesa para abordar las demandas económicas planteadas por el gremio docente.
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Autoridades gubernamentales y líderes magisteriales iniciaron una jornada de diálogo en busca de soluciones que permitan mantener la normalidad en los centros educativos.
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La instalación de la Mesa Nacional de Diálogo surge en medio de las tensiones entre el Gobierno y el magisterio por diversas demandas del sector educativo.
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Representantes de las bases docentes reiteraron sus planteamientos durante el primer encuentro oficial con funcionarios del Poder Ejecutivo.
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El Gobierno aseguró que el diálogo y la búsqueda de consensos son la vía para atender los desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional.
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La reunión se desarrolla con la expectativa de alcanzar acuerdos que eviten la paralización de actividades académicas prevista por sectores del magisterio.
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Funcionarios y docentes buscan el entendimiento durante la instalación de una mesa para fortalecer la educación hondureña mediante acuerdos sostenibles.
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La Mesa Nacional de Diálogo quedó conformada por representantes del magisterio, autoridades de Casa Presidencial y la Secretaría de Finanzas.
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Las negociaciones iniciadas este mediodía serán clave para definir si el magisterio mantiene o desiste de las medidas de presión anunciadas para el inicio de la semana.
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