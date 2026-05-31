¿Quiénes integran la mesa de diálogo entre gobierno y magisterio?

Representantes del Gobierno y dirigentes magisteriales instalaron este mediodía la Mesa Nacional de Diálogo para buscar consensos y evitar una huelga de brazos caídos anunciada para este lunes 1 de junio. ¿Quiénes forman parte de ella?
La mesa fue instalada por instrucciones del presidente Nasry Asfura con el objetivo de construir acuerdos responsables en beneficio de la educación pública hondureña.
El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, participa en las conversaciones junto a representantes de las bases magisteriales de todo el país.
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y su equipo técnico se incorporaron a la mesa para abordar las demandas económicas planteadas por el gremio docente.
Autoridades gubernamentales y líderes magisteriales iniciaron una jornada de diálogo en busca de soluciones que permitan mantener la normalidad en los centros educativos.
La instalación de la Mesa Nacional de Diálogo surge en medio de las tensiones entre el Gobierno y el magisterio por diversas demandas del sector educativo.
Representantes de las bases docentes reiteraron sus planteamientos durante el primer encuentro oficial con funcionarios del Poder Ejecutivo.
El Gobierno aseguró que el diálogo y la búsqueda de consensos son la vía para atender los desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional.
La reunión se desarrolla con la expectativa de alcanzar acuerdos que eviten la paralización de actividades académicas prevista por sectores del magisterio.
Funcionarios y docentes buscan el entendimiento durante la instalación de una mesa para fortalecer la educación hondureña mediante acuerdos sostenibles.
La Mesa Nacional de Diálogo quedó conformada por representantes del magisterio, autoridades de Casa Presidencial y la Secretaría de Finanzas.
Las negociaciones iniciadas este mediodía serán clave para definir si el magisterio mantiene o desiste de las medidas de presión anunciadas para el inicio de la semana.