Detectan menores apostando en tragamonedas ilegales instaladas en barrios capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) y la Policía Municipal han intensificado los operativos contra máquinas tragamonedas que operan de forma irregular y establecimientos que venden bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. Los operativos se desarrollan ante el incremento de ambos fenómenos en la capital, donde las autoridades aseguran haber identificado varios negocios que funcionan al margen de las regulaciones vigentes. El subcomisionado Daniel Molina Gálvez explicó que las acciones forman parte de una estrategia conjunta impulsada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“El señor alcalde tiene una visión de poder realizar a través de nuestras instituciones operaciones conjuntas que den con el control de negocios irregulares que se están dando aquí en el Distrito Central”, manifestó. Según el oficial, uno de los principales focos de intervención son las máquinas electrónicas de azar instaladas en establecimientos que no cuentan con autorización para operar este tipo de actividades. “Nosotros hemos focalizado nuestro esfuerzo operativo a manera de poder tener un control de máquinas electrónicas que están operando irregularmente en toda la jurisdicción del distrito y prácticamente están estafando a la ciudadanía”, afirmó.

Proliferación de tragamonedas en pulperías y billares

Las autoridades municipales señalaron que el problema ha crecido en diferentes barrios y colonias de la capital, donde estos dispositivos han comenzado a aparecer en pulperías, billares y otros comercios. El subcomisionado de la Policía Municipal, Josué Esperanza, aseguró que los operativos buscan frenar la expansión de estas máquinas fuera de los lugares autorizados por la ley. “Tenemos identificados varios lugares donde se ha proliferado demasiado estas máquinas electrónicas de azar. Es importante mencionar que la Ley de Casinos regula todas estas maquinarias. El único lugar autorizado son los casinos legalmente constituidos en el municipio, pero las pulperías y billares han proliferado estas máquinas”, explicó. El funcionario también mostró preocupación por la presencia de menores de edad en estos espacios: “incluso los menores de edad no van ni a los colegios por estar apostando dinero en estos lugares”, denunció. Entre los sectores intervenidos, hasta el momento, figuran la Sexta Avenida de Comayagüela, los barrios Villa Adela y Belén, así como distintos puntos del valle de Amarateca, la periferia norte de la capital y la colonia Kennedy.

Vigilan venta ilegal de alcohol