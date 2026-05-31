Congreso oficializa partida presupuestaria para la Asociación de Autismo en Intibucá

El instrumento jurídico, refrendado bajo el Decreto Número 44-2026 , ya fue publicado de forma oficial en el Diario Oficial La Gaceta, lo que faculta a los administradores de la organización civil a iniciar los desembolsos correspondientes a través de la Secretaría de Finanzas.

La normativa busca dar sostenibilidad a los tratamientos médicos, terapias de inclusión y programas de acompañamiento familiar que se ejecutan en las comunidades más vulnerables del departamento de Intibucá.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional oficializó la asignación de fondos permanentes para la Asociación La Esperanza por el Autismo, con el objetivo de fortalecer la atención de niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA) en el occidente de Honduras.

Con este estamento legal, el Estado asume la corresponsabilidad en el financiamiento de estas plataformas asistenciales, evitando que operen bajo la incertidumbre de las donaciones temporales.

"Este decreto lo empezamos este año y se va a mantener los años siguientes, estableciendo una partida de un millón y medio de lempiras cada año; no venimos a hacer política, venimos a colaborar y dar respuestas desde el Congreso Nacional", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Poder Legislativo.

La oficialización de los recursos anuales se complementó con la entrega inmediata de una subvención complementaria de 100,000 lempiras en efectivo a la Asociación La Esperanza por el Autismo.



El acto de entrega se desarrolló en el municipio de La Esperanza en el marco de la sexta edición de una exhibición automotriz solidaria, espacio que sirvió para constatar las necesidades logísticas que enfrentan las familias de la región para movilizar a los menores a sus terapias.

Por su parte, la junta directiva de la asociación sin fines de lucro detalló que los nuevos recursos económicos permitirán ampliar la cobertura de pacientes, contratar especialistas en neurodesarrollo y adquirir material didáctico especializado que actualmente es inaccesible para los hogares de escasos recursos.



Los representantes gremiales se comprometieron a someter estos fondos a auditorías de transparencia para demostrar el uso correcto del erario público.

"Estamos eternamente agradecidos con este decreto legislativo porque nos permitirá brindar servicios de calidad y contar con el apoyo del Estado de Honduras para nuestra comunidad autista", puntualizó Geovanni Espinoza, vicepresidente de la organización asistencial.