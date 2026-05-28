Francis Argeñal: “Vamos a potenciar desde esta secretaría la vivienda vertical social”

<b>¿Qué opinión tiene de quienes dicen que la vivienda en Honduras está muy cara?</b><br />Bueno, fíjese que eso ha sido justamente por la falta de rectoría, por la carencia de una política nacional de vivienda derivado específicamente en ello. Por eso es que le comentaba que nosotros desde esta secretaría lo que hacemos a la hora de poder certificar los proyectos de vivienda social es que se ajusten a nuestros requerimientos.<b>¿Cómo garantizar que las viviendas que los desarrolladores hacen son de calidad?</b><br />Todo proyecto habitacional, todo desarrollador que quiera colocar los beneficios que el gobierno está poniendo o que va a poner a disposición de la ciudadanía, llámese subsidios, en este caso puntual, hablando en materia de subsidios y bonos, está en la obligación de certificar sus proyectos con nosotros. Si no está su proyecto certificado con nosotros no puede colocar beneficios.<b>¿Cómo garantizar que las personas que quieran aplicar a un proyecto de vivienda no caigan en estafas?</b><br />Igual a la población que abra bien los ojos todos aquellos proyectos que le que le anuncien que tienen todos este tipo de beneficios, están certificados con nosotros, pueden perfectamente abocarse a la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos, no solo se certifica el proyecto, sino que también se certifica el desarrollador y en ese sentido también le pedimos que toda la canalización se haga a través de las instituciones financieras para evitar pues poder ser estafado.