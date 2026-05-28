Francis Argeñal: “Vamos a potenciar desde esta secretaría la vivienda vertical social”

Tegucigalpa, Honduras.- Alarmante. Con esa palabra Francis Argeñal, titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), describió la situación del acceso a una casa digna en Honduras. La funcionaria lamentó que, aunque se trata de un derecho fundamental y constitucional, son pocos los que pueden tener su propia vivienda por múltiples razones, incluyendo las trabas bancarias para acceso al crédito. En diálogo con EL HERALDO Plus, Argeñal contó que en los próximo años al frente de la Seviah piensa revertir esta situación promoviendo viviendas subsidiadas, sociales y vivienda media. Adelantó, que están buscando la forma de empezar a aplicar la vivienda social vertical para que las personas adquieran una casa en las áreas urbanas, mientras que quienes están por debajo del ingreso mínimo podrán optar a un bono de vivienda. Estas fueron sus declaraciones. ¿Cómo ve la situación de la vivienda en Honduras?

La situación en materia de vivienda en nuestro país es alarmante actualmente. Producto de diferentes factores. Los índices actualmente de déficit tanto cualitativo como cuantitativo superan los 1,600,000 unidades habitacionales, déficit que se vuelve descomunal y evidentemente; también es imposible que el gobierno por sí solo pueda entrar a reducir ese déficit de manera unilateral. Es necesario que para poder lograr impactar de manera sostenida el alarmante déficit habitacional en el país concurren todos los los sectores, todos los integrantes del ecosistema de acceso a vivienda, llámese empresa privada, llámese instituto de previsión, llámese sociedad civil, llámese institutos o colegios profesionales. ¿Qué ha provocado este déficit?

La falta de atención que tuvo un gobierno anterior. Muy poco hizo en este sentido, pero más allá de eso, la dispersión institucional que históricamente ha caracterizado en nuestro país ya que hasta este momento, hasta este año, hasta este gobierno es que vemos materializada la voluntad de poner sobre la mesa de poder agendar dentro de las prioridades de un gobierno el tema de vivienda. Es increíble el hecho de que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, pero más allá de ser un derecho fundamental también es un derecho constitucional y no habíamos visto, sino hasta este momento, una voluntad palpable de poder atender esto como un derecho constitucional y es a través de la creación de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos como ente rector, como ente administrador de la política de vivienda, que vemos las acciones más claras y concretas para poder impactar estas cifras tan alarmantes. ¿Cuáles son los retos que se tiene para el acceso a una vivienda?

Aquí creo que el gran desafío que tenemos como secretaria, no creo, estoy segura que el gran desafío que tenemos como secretaria, no solo es el poder garantizar que haya recursos frescos en instituciones financieras, en el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, que va a ser el la institución encargada de administrar nuestros recursos, sino de lograr que todas esas miles de familias que históricamente han sido castigadas porque no pueden ser sujetos de un crédito, porque aquí el gran empleado de nuestro país es el sector informal, y quien se mueve en el sector informal no reúne los requisitos que una institución financiera a través de acceso a crédito por medio de mecanismos tradicionales no califica.

" Ese 60% de la población históricamente ha pagado mensualmente una renta, ha estado trabajando para el que le arrenda" Francis Argeñal, secretaria de Vivienda

¿Cuáles son estos programas que ustedes están implementando o que piensan implementar para familias de bajos ingresos?

¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, diseñando esos productos financieros que nos van a permitir que ese sector que históricamente ha estado castigado hoy por hoy sea una realidad para ellos el poder acceder a un crédito de vivienda. Ese 60% de la población históricamente ha pagado mensualmente una renta, ha estado trabajando para el que le arrenda; hoy por hoy se va a abrir la posibilidad de que a través del cumplimiento de su obligación mensual, con el mecanismo de arrendamiento con opción a compra, ellos puedan generar un score que les va a permitir aplicar para comprar una vivienda. También decirle al pueblo hondureño que estamos próximos a aprobar la política nacional de subsidios en nuestro país... esa política también incluye el subsidio de créditos que puede dar el sistema financiero, el mismísimo RAP ha anunciado una ofensiva de 6,000 millones de lempiras en materia de vivienda. Ahí es donde entra la Secretaría de Vivienda. Aquellos que se mueven en el sector privado, aquellos que se mueven en el sector público que van a sacar un financiamiento, bueno, la Secretaría de Vivienda apalanca ese crédito y los subsidios que hoy por hoy estamos manejando, pues son subsidios bastante competitivos, son subsidios que nos van a garantizar y que le van a garantizar al pueblo hondureño que van a tener la oportunidad de ser sujetos de un crédito. ¿Esto también abarca a estos grupos, a estas familias o a este sector informal que gana menos del salario mínimo?

Las familias que a través de los ingresos familiares, porque nuestros programas no son ingresos personales, sino ingresos familiares, aquellas familias que están con ingresos familiares de un salario mínimo, difícilmente van a ser bancables. Entonces, nosotros tenemos otro programa de atención que es el que el gobierno subsidia el 100% de su vivienda orientada pues a estas familias que están en este margen de medio salario mínimo hacia abajo a nivel de ingresos familiares. O sea, esposo, esposa y aquí el gobierno sí otorga un bono, no es un subsidio, otorga el bono del 100% de la construcción de su vivienda. Estas familias están en condiciones prácticamente de precariedad. Quien se maneja con un salario mínimo a nivel de ingreso familiar vive condiciones altamente difíciles. Sin embargo, aquí entra el gobierno pues con ese programa, medio salario mínimo, difícilmente va a optar a un crédito en el sistema financiero.

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¿Qué otras opciones tienen?

Tenemos otro mecanismo que también estamos en ese momento trabajando y que es un mecanismo que ya hemos trabajado con él... La implementación de este programa que es el de cooperativismo de vivienda, donde podemos ver que hay familias a través de la organización en ese sentido y a través de un mecanismo de intermediación un tanto diferente a los tradicionales, pueden acceder a su vivienda y en este caso podemos ver familias que pagan 2,700 lempiras de cuota de su vivienda. ¿Y los programas de vivienda, cómo estarán segmentados?

El primer segmento es atención a la extrema pobreza. Ellos no son sujetos de crédito por ningún lado. ¿Qué hace el gobierno? Los atiende de manera directa. ¿Cómo los atiende? Ellos ponen el terreno, se construye su vivienda. Ese es un bono. Ese es el bono porque es total. Es vivienda social. Lo siguiente son subsidios, porque lo que hacemos es complementar. Cuando existía Convivienda, la máxima cuantía en materia de subsidios era 120,000. Hoy estamos prácticamente duplicando. ¿Cómo lo aplicamos? Estamos tratando de generar mayor inclusión, porque ya la banca me dice que de lo que usted gana yo le puedo afectar hasta el 40% de su sueldo. Entonces, hemos hecho diferentes corridas actuariales para que podamos abrir esa brecha. Entonces, el único mecanismo que encontramos fue hacer un bono mixto. O sea, yo le voy a subsidiar a usted la cuota... entonces, en cuota yo le voy a dar un porcentaje a usted de subsidio en los 20 o 25 años que dure su crédito mensual, y también le voy a dar un subsidio al capital para que usted lo pueda hacer también como un apalancamiento del crédito que puede ser en función de una prima para que usted pueda tener mayor oportunidad de acceder a un crédito. Y en vivienda vertical, que es una de los programas que vamos a potenciar desde esta secretaría, de hecho, en este momento hay una reunión con la alcaldía del Distrito Central los técnicos, porque estamos trabajando en el pilotaje de un programa de vivienda en el Distrito Central. Y los incentivos para vivienda vertical son mucho mayores que los incentivos de vivienda unifamiliar. ¿Cuál es el tercer segmento?

Vivienda subsidiada, es como la base. Los que menos tienen, el gobierno los atiende al 100%. Luego está vivienda social. ¿Qué dice nuestra ley en materia de vivienda social? ¿Quiénes son vivienda social? Aquellas familias, de acuerdo a lo que manda nuestra ley, aquellas familias que en la sumatoria de ingresos familiares no superan los cuatro salarios mínimos, que tienen un poco más de facilidad de acceder a un crédito en sistema tradicional, sistema financiero tradicional. Esa es vivienda social, segundo segmento. Tercer tercer segmento, vivienda media: aquellos que más ganan que el énfasis en la atención es menor que vivienda social porque el mandato de la ley es, ojo, atiéndame en demasía a vivienda social. Y la vivienda social en este momento, de acuerdo también a nuestra ley, porque nuestra ley todo lo indexó a salarios mínimos, viviendas sociales aquellas que no superan los 1,400,000 lempiras en este momento. Ahí cubro prácticamente la mayoría o prácticamente el 100% de la población que enfrenta déficit, porque la clase alta no tiene ningún tipo de dificultad para acceder a un crédito de vivienda.

¿A cuántas familias se piensan beneficiar con los bonos?

La cantidad de familias que se pueden ayudar eso obedece obviamente al presupuesto asignado que pueda llegar a tener la secretaría. También ese es un tema importante. ¿Se ha pensado en reducir las tasas para vivienda social y media?Claro, el beneficio es un doble beneficio, por un lado el subsidio, por el otro lado el subsidio como mecanismo de apalancamiento de créditos y por el otro lado tasas preferenciales. Bueno, el RAP ya anunció sus tasas, nosotros estamos próximos también a poder homologar, junto con los diferentes actores y el gran actor en este caso el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, estamos próximos a anunciar el la fijación de tasas, pero por eso justamente es que yo hago énfasis en el hecho de que aquí lo que estamos apostando es el fortalecimiento institucional. Actualmente tenemos vivienda social con tasas relativamente bajas, tasas del 4%, tasas del 7%.

​​​​​​En el caso de vivienda media y, si bien es cierto, es prácticamente imposible sostener tasas a este nivel, en virtud de que esto pues nos obliga a que el 100% de los recursos que el gobierno da se vayan prácticamente en subsidio a la tasa. ¿También se piensa regular las tasas con los bancos?

Las tasas en este país han estado prácticamente vedadas para el pueblo hondureño. De hecho, vimos cómo fluctuaron el año pasado. Muy pocas veces se había dado tasas que tuvieron fluctuación a lo largo del año con un comportamiento creciente que castigó a miles de familias hondureñas y en ese sentido sí lo tengo que decir, como secretaría, pues estamos trabajando con los diferentes actores en la fijación de una tasa que me permita ser competitiva, competitiva para el sector, pero también competitiva para el pueblo hondureño.

Vamos a tener tasas preferenciales, por supuesto. Y aunado a la tasa de preferencial, la Secretaría de Vivienda apalancará esos créditos a través del subsidio... Aquí lo que queremos es garantizar al pueblo hondureño que en el 2027, en el 2028, en el 2030 y en el 2040 van a tener garantizados recursos para acceso a crédito de vivienda. ¿Y para los jóvenes también se garantizará acceso a vivienda?

A los jóvenes que nos leen a través de ese reportaje decirles que a través de la implementación del programa de arrendamiento con opción a compra va a ser mucho más fácil. Este es un mecanismo interesantísimo para ese sector, que nos va a poder garantizar, bueno, de hecho estamos trabajando en este momento un programa bajo este mismo mecanismo de arrendamiento con opción a compra que se llama “Mi primera casa”. Entonces, decirles que estos van a ser los mejores años en materia de vivienda y que van a poder materializar ese ese sueño de poderse convertir a temprana edad en dueños de su propia vivienda.

" Nosotros tenemos otro programa de atención que es el que el gobierno subsidia el 100% de su vivienda, orientada pues a estas familias que están en este margen de medio salario mínimo hacia abajo a nivel de ingresos familiares" Francis Argeñal, secretaria de Vivienda

¿Cómo evitar que la familia se sobre endeuden para obtener una vivienda?

Bueno, a través de la implementación de esto, no solo es la creación, sino que nosotros podamos garantizar de que todo esto que nosotros estamos haciendo realmente llegue donde tiene que llegar. ¿Qué nuevos proyectos de vivienda se tienen para este año?

A través de la secretaría estamos implementando una ventanilla única que va a rectorar el comité interinstitucional facilitador de trámites como un mecanismo para poderle apoyar a los desarrolladores en correr de manera ágil la certificación de sus proyectos habitacionales, previo a poderles extender su certificación en las diferentes secretarías. ¿Y cómo se enterará la gente de cuáles son estos proyectos?

Vamos a tener un innovador sistema, el sistema de información sectorial, que al final este va a ser como un marketplace de vivienda donde la población va a poder decidir, va a entrar, va a poder ver las diferentes opciones que va a tener a disposición de acuerdo al nivel de ingreso que tiene. Ahí la gente va a poder ver a qué casa puede aplicar. ¿Cuáles son los beneficios que tiene de parte de la secretaría si aplica determinada vivienda y también va a poderse precalificar a través de las diferentes instituciones financieras. ¿Esto sería a nivel nacional o solo para viviendas en la ciudad, porque la gente más bien busca casas afuera?

Y a veces es muy difícil porque aquí en la ciudad encontrar una casa barata es algo prácticamente imposible. La encuentra más barata fuera de la ciudad. Pero eso es lo que queremos evitar... Hemos generado tanta exclusión urbana que la ciudad ha crecido hacia afuera y han encarecido el costo de la tierra adentro, comprar un terreno dentro de Tegucigalpa es prácticamente imposible. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? A potenciar, impulsar vivienda multifamiliar. Por eso es que los beneficios de las familias que se inclinen por la vivienda multifamiliar son mayores. ¿A qué se refiere con vivienda vertical social?

¿Cómo puede creer usted que en los últimos 5 años en este país esas torres lujosísimas se venden como pan caliente. A la gente le encanta y son carísimas, pero a la gente le encanta. Pero si eso lo tenemos para vivir en vivienda media, por qué no lo podemos implementar para vivienda social. Estamos trabajando actualmente en los manuales... Entonces, los equipos técnicos están trabajando para diseñar la normativa que vamos a implementar para vivienda vertical en el segmento social...Entonces, hoy con este mecanismo de vivienda vertical vamos a poderle garantizar a las familias el poder vivir en las áreas urbanas y contar con todos los beneficios que implican vivir en la urbe y con mayores incentivos a la hora de acceder a su crédito, porque los incentivos son mayores. ¿De cuánto sería el costo de la vivienda social vertical?

Como el segmento es vivienda social y el techo el techo de vivienda social en este momento para este año es 1,400,000 lempiras. Entonces, las unidades habitacionales no podrán exceder este monto. Podrán ser menores, pero no mayor a esto para que no salgan del segmento de vivienda social. ¿A dónde se realizarían nuevos proyectos de vivienda social y media?

La oferta constructiva está del otro lado, está del lado de los desarrolladores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros coayudamos esfuerzos para poder generar un clima atractivo para los desarrolladores. Nosotros lo que hacemos es crear estos incentivos que le puedan garantizar al desarrollador que realmente va a tener demanda en sus proyectos habitacionales.

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