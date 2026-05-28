Ya era hora de que el MP investigara el boicot de las Primarias

MÉDICOS. Reaparecen los médicos quejándose por la falta de pago. A algunos les deben hasta cinco meses. No tarda en volver el maíz a peso en los hospitales.

BOICOT. El MP llamó a declarar a Maribel Ya y a Fátima y ahora le pide a las Fuerzas Armadas el informe sobre el boicot a las primarias. Ojalá y le caigan luego a los malnacidos que estuvieron a punto de descarrilar el proceso electoral y robarse las elecciones.

VIDEO. Ya vieron el video donde un transportista de carga jura que el “comandante” le dio 200 mil yucas para financiar las tomas de carreteras.

ORDEN. El susodicho aparece con paquetes de billetes de a 500 y dice que el “comandante dio la orden, 200 mil bolas me acaba de dar...acá estamos desde Juticalpa, 200 mil bolas para contrarrestar a esos cachurecos hijos de p...para parar el transporte”. Será.

NEYMAR. Pucha, como dice aquel, primer día de entrenamiento del mentado Neymar con la selección de Brasil y ya lo hospitalizaron por una lesión. ¡Bárbaro!

OABI. Allí le van a sacar a la racha que el nuevo director de la OABI es brother de Mario “Cubeta”. Do you remember? ¿No había otro puesto para JC?

PECHO. Hombre, ya van cuatro meses de la racha y solo el pobre Anduray sigue poniendo el pecho y dando la cara. ¿Y los otros ministros y funcionarios?

LLUVIA. Por fin cayó la primera lluvia en Tegucigalpa justo un día después de la declaratoria de emergencia de Juan Diego. Eso sí, el alcalde aclara que todavía faltan muchas tormentas para que las represas se recuperen y poder dormir tranquilos.

PLAN. El Godo propone copiar el plan Bukele para ponerle fin a la violencia y a la delincuencia en el país. Si así de facilito fuera...

COPIAR. Si los problemas de un país se resolvieran copiando el plan de otro, pues, hombre, corramos a copiar el modelo gringo y, si queremos acabar con la pobreza y la corrupción, démosle “copy paste” al modelo sueco.

TEUTÓN. Ajá, y si queremos que la H juegue como Alemania, que la Fenafuth corra a copiar el plan del entrenador teutón y santo remedio.

ECHARON. Danielito y la Chayo le echaron baigón a la Oquelí en Managua y la declararon non grata. Y esto que son de los mismos. En la chalana también se fue Chinchilla, el ex FG.

SELFIES. Por si alguien no lo sabe, mañana es “viernes de selfies” en la secretaría de las etnias y otras hierbas, por disposición del “señor ministro”. El muchacho es buena gente y quiere que la “people” se fotee con él.