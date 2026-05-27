Motagua se despide de Joma e impactará con marca mundial: detalles sobre nuevo uniforme

Motagua hizo oficial su fin de ciclo con Joma y tendrá una nueva marca que diseñará su uniforme. Desde el Nido prometen que impactará con el cambio y se vienen nuevas cosas para la afición. ¿Qué marca será?
Mediante un comunicado, Motagua dio las gracias a la marca española Joma que los patrocinó desde inicios de los años 2000.
EL HERALDO obtuvo algunos detalles sobre la nueva marca que diseñará los uniformes del conjunto azul, equipo que acaba de obtener su título 20 de Liga Nacional al vencer en penales a Marathón.
Previo a usar Joma, Motagua fue patrocinado por la marca mexicana Aba Sport, patrocinio que culminó iniciando los 2000.
Joma diseñó los uniformes por 26 años en total y la directiva dio por concluida su relación. Ahora llegará una marca que nunca ha patrocinado al club.
A priori, la directiva ha decidido no filtrar el nombre de la nueva marca aunque EL HERALDO conoció que marcas como Umbro y Charly se interesaron en diseñar los nuevos uniformes.
La presentación de la marca y los nuevos uniformes se hará oficial en el mes de junio mediante un evento y los nuevos diseños se tienen desde 2025.
En Motagua están contentos con lo que ofrece esta marca, diseños más bonitos. Además, habrá venta de más indumentaria ya que antes solo las camisas, polos y chumpas se vendían, ahora se tendrá variedad.
Otra novedad es que en principio no habrá tienda propia, pero se trabajará para tenerla posiblemente en 2027.
La marca es manejada por la empresa Fanatics y desde el Nido dijeron a este rotativo que "es una marca icónica, mundial. Leyendas mundiales usaron esa marca".