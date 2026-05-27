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Motagua se despide de Joma e impactará con marca mundial: detalles sobre nuevo uniforme

Motagua dará a conocer en junio la nueva marca que diseñará sus uniformes y prometen que gustará a la afición azul

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 15:30
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Motagua hizo oficial su fin de ciclo con Joma y tendrá una nueva marca que diseñará su uniforme. Desde el Nido prometen que impactará con el cambio y se vienen nuevas cosas para la afición. ¿Qué marca será?

 Foto: Cortesía redes Motagua
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Mediante un comunicado, Motagua dio las gracias a la marca española Joma que los patrocinó desde inicios de los años 2000.

Foto: Archivo El Heraldo
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EL HERALDO obtuvo algunos detalles sobre la nueva marca que diseñará los uniformes del conjunto azul, equipo que acaba de obtener su título 20 de Liga Nacional al vencer en penales a Marathón.

Foto: Cortesía redes Motagua
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Previo a usar Joma, Motagua fue patrocinado por la marca mexicana Aba Sport, patrocinio que culminó iniciando los 2000.

Foto: Cortesía redes
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Joma diseñó los uniformes por 26 años en total y la directiva dio por concluida su relación. Ahora llegará una marca que nunca ha patrocinado al club.

Foto: Cortesía redes Motagua
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A priori, la directiva ha decidido no filtrar el nombre de la nueva marca aunque EL HERALDO conoció que marcas como Umbro y Charly se interesaron en diseñar los nuevos uniformes.

Foto: Cortesía redes Motagua
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La presentación de la marca y los nuevos uniformes se hará oficial en el mes de junio mediante un evento y los nuevos diseños se tienen desde 2025.

Foto: Cortesía redes Motagua
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En Motagua están contentos con lo que ofrece esta marca, diseños más bonitos. Además, habrá venta de más indumentaria ya que antes solo las camisas, polos y chumpas se vendían, ahora se tendrá variedad.

 Foto: Cortesía redes Motagua
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Otra novedad es que en principio no habrá tienda propia, pero se trabajará para tenerla posiblemente en 2027.

 Foto: Cortesía redes Motagua
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La marca es manejada por la empresa Fanatics y desde el Nido dijeron a este rotativo que "es una marca icónica, mundial. Leyendas mundiales usaron esa marca".

Foto: Cortesía redes Motagua
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