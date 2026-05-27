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Fichajes Honduras: De Olimpia a Marathón, Real España perdería dos figuras y Rubilio en vilo

Así se mueve el mercado de piernas de verano del fútbol hondureño

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 09:39
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Real España movería jugadores al extranjero y exOlimpia a Marathón. Los últimos movimientos del mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Antony García - El extremo podría regresar a la MLS tras una buena campaña con Real España. El futbolista estaría en negociaciones para firmar su salida.

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Eddie Hernández - El goleador tiene contrato con Real España, pero estaría entablando negociaciones con equipos del extranjero que buscan ficharlo.

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Jorge Benguché - Aunque Olimpia quiere que siga en sus filas y trabajar en renovarlo, desde Costa Rica también buscan los servicios del artillero catracho.
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Pablo Lavallén - El técnico argentino regreso a su país natal con la intención de descansar y recuperar tiempo con su familia. Aún no renueva con Marathón.

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Eso sí, ayer conversó con el director deportivos de los verdolagas, Mario Berrios, sobre jugadores con los que va a contar y con los que no.
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Diego Rodríguez - El lateral izquierdo retomó su gran nivel en el Clausura 2026 y es pretendido por Olimpia para la próxima campaña.

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Rubilio Castillo - El delantero se quedó sin contrato en Marathón y su renovación está en duda debido a una operación de rodilla que lo hará estar fuera de las canchas durante un buen tiempo.
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Elías García - El defensor se quedó sin contrato con Platense y aún sigue sin renovar. Las pláticas entre la directiva y el jugador estarían avanzadas para llegar a un acuerdo de continuidad.

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Brandon Santos - Otro de los jugadores de Platense que aún no han llegado a un acuerdo de renovaicón.

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Samuel Pozantes - El lateral derecho es agente libre y uno de los jugadores más apetecidos del mercado. Marathón y Real España lo han buscado.

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Gerson Argueta - El portero extendió su vínculo contractual con Olancho FC y se afianza en el equipo tras la salida de Harold Fonseca.
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José Valladares - El técnico hondureño suena fuerte en el Walter Ferreti de Nicaragua tras su salida de la academia de Real España.
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Exon Arzú - El extremo del Real España deberá regresar al Houston Dynamo luego de que se venciera su tiempo de préstamo. La máquina se mueve para extenderlo.

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Carlos Argueta - Otro de los futbolistas que destacaron con Olancho FC y estaría siendo pretendidos por el Olimpia para reforzar la plantilla.

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Jerry Bengtson -Olancho FC y Marathón se encuentran interesados en sus goles, habría ofertas en la mesa. Al atacante de 39 años le seducen los proyectos.
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