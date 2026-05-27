​​​​​​Tirotean vehículo de reconocido futbolista luego de pleito en un centro nocturno

Tres reconocidos futbolistas involucrados en fuerte altercado. A uno le agarraron el carro a balazos después de pleito en centro nocturno.
La selección costarricense arrancó el lunes la preparación para los juegos amistosos ante Colombia e Inglaterra, los cuales se disputarán en Estados Unidos.
Costa Rica no se clasificó al Mundial de 2026 y ha comenzado un proceso de renovación al mando del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista con miras a la Copa del Mundo de 2030.
Para los partidos contra Colombia e Inglaterra, Batista convocó a 28 futbolistas, y por el momento no ha llamado a otros futbolistas para suplir esas tres salidas.
El centrocampista Alejandro Bran, el extremo Kenneth Vargas y el delantero Warren Madrigal fueron separados esta martes de la Selección de Costar Rica que se prepara para jugar partidos amistosos contra las de Colombia e Inglaterra por su relación con hechos violentos registrados a las afueras de un bar.
Medios ticos han informado que Alejandro Bran estuvo envuelto en un hecho de violencia ocurrido la madrugada del lunes en las afueras de un bar en el sector este de San José, horas antes de que la selección tica comenzara sus entrenamientos al mando del técnico argentino Fernando Batista.
Los hechos, que son investigados por las autoridades, se registraron la madrugada del lunes, cuando el automóvil de Bran recibió varios impactos de bala cerca de un bar situado en las afueras de la localidad de Montes de Oca, en el este de la capital San José, aparentemente después de un altercado dentro del local.
Según los medios locales, el vehículo de Alejandro Bran recibió varios impactos de bala (imagen) después de que se produjera un pleito con otro grupo de personas.
A primera hora del día la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la salida de la concentración de Alejandro Bran, jugador del Alajuelense, para los amistosos de la selección tica.
Al cierre de la jornada, la Federación Costarricense de Fútbol extendió la expulsión a Kenneth Vargas, también del Alajuelense, y de Warren Madrigal, del Nashville de la MLS, es compañero de Andy Najar.
La FCRF informó en un comunicado que la decisión del cuerpo técnico liderado por el entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista "responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales".
"La disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país", añade el comunicado.
El grave incidente se registró horas antes de que los futbolistas comenzaran los entrenamientos con Costa Rica al mando de Batista con miras a los partidos del próximo lunes en Bogotá contra Colombia, y del 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.
El club Alajuelense también anunció este martes la separación del equipo de Alejandro Bran y de Kenneth Vargas, quienes meses atrás también habían sido sancionados por actos de indisciplina.
"Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización", indica un comunicado del club.
No se ha confirmado oficialmente si Kenneth Vargas estaba junto a Bran durante los hechos. Vargas sí estuvo presente en el entrenamiento de la selección costarricense de este martes.
En marzo pasado, Alejandro Bran fue sancionado por su club, tras protagonizar de madrugada un disturbio en el complejo residencial en el que vive, ante lo cual tuvo que intervenir la policía.
La polémica alrededor de Alejandro Bran terminó provocando la salida de Kenneth Vargas y Warren Madrigal de la concentración de la Selección de Costa Rica.