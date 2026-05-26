Fichajes Honduras: Batacazo a Amado Guevara, Olimpia ficha joyita y Motagua anuncia refuerzos

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Batacazo a Amado Guevara, Olimpia ficha joyita y Motagua anuncia refuerzos. Estas son las últimas novedades.
Lobos de la UPN tiene pláticas adelantadas para fichar a Josman Figueroa, proveniente de Olimpia.
José Valladares será nuevo técnico del Walter Ferretti de Nicaragua, tras dejar al Real España.
Motagua tiene pláticas adelantadas con el extremo hondureño Jesús Batiz, quien acaba de salir del Sporting de Costa Rica.
Marcelo Santos está a las puertas de salir de Motagua y ya dejó en claro que no jugaría en Olimpia por respeto a la afición azul. La directiva quiere ir haciendo un recambio.
Javier López, DT de Motagua, dijo que buscarán fichar al menos un jugador por puesto. Entre esos fichajes está un delantero con características diferentes a las que ya hay en el club.
Amado Guevara fue dado de baja junto a todos el cuerpo técnico del Carolina Core de la MLS NEXT Pro, equipo que se encuentra en la penúltima posición con solo 1 victoria en 11 partidos.
La continuidad de Pablo Lavallén en Marathón no es segura y todo dependerá de sus ganas de seguir al frente del conjunto verde.
Javier López, DT de Motagua, dijo que no cree que Giancarlo Sacaza salga este semestre con Motagua ya que debe consolidarse en la Selección y tener más participación internacional con Motagua. Afirman que no hay prisa.
Carlos "Zapatilla" Mejía pedirá a la directiva salir del equipo ante la falta de minutos en el último semestre. Mejía siente que Javier López no confía en él.
Génesis Policía Nacional hizo oficial la renovación de Denilson Núñez, quien era uno de los que había finalizado su vínculo.
Jerry Bengtson no piensa en el retiro y clubes como Potros de Olancho buscarían su fichaje. Desde la UPN se interesaron, pero finalmente lo descartaron por un alto salario.
Olimpia tiene amarrado el fichaje de una de las joyas del balompié nacional, Christian Canales del Choloma. Él tiene 19 años, es defensa central izquierdo y acaba de ser llamado a la Selección Nacional.
Bryan Róchez no se moverá de Portugal y seguirá en el Leixoes de la segunda división lusa.