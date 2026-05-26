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Fichajes Honduras: Batacazo a Amado Guevara, Olimpia ficha joyita y Motagua anuncia refuerzos

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 16:30
Fichajes Honduras: Batacazo a Amado Guevara, Olimpia ficha joyita y Motagua anuncia refuerzos
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Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Batacazo a Amado Guevara, Olimpia ficha joyita y Motagua anuncia refuerzos. Estas son las últimas novedades.

Foto: El Heraldo
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Lobos de la UPN tiene pláticas adelantadas para fichar a Josman Figueroa, proveniente de Olimpia.

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José Valladares será nuevo técnico del Walter Ferretti de Nicaragua, tras dejar al Real España.

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Motagua tiene pláticas adelantadas con el extremo hondureño Jesús Batiz, quien acaba de salir del Sporting de Costa Rica.

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Marcelo Santos está a las puertas de salir de Motagua y ya dejó en claro que no jugaría en Olimpia por respeto a la afición azul. La directiva quiere ir haciendo un recambio.

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Javier López, DT de Motagua, dijo que buscarán fichar al menos un jugador por puesto. Entre esos fichajes está un delantero con características diferentes a las que ya hay en el club.

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Amado Guevara fue dado de baja junto a todos el cuerpo técnico del Carolina Core de la MLS NEXT Pro, equipo que se encuentra en la penúltima posición con solo 1 victoria en 11 partidos.

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La continuidad de Pablo Lavallén en Marathón no es segura y todo dependerá de sus ganas de seguir al frente del conjunto verde.

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Javier López, DT de Motagua, dijo que no cree que Giancarlo Sacaza salga este semestre con Motagua ya que debe consolidarse en la Selección y tener más participación internacional con Motagua. Afirman que no hay prisa.

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Carlos "Zapatilla" Mejía pedirá a la directiva salir del equipo ante la falta de minutos en el último semestre. Mejía siente que Javier López no confía en él.

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Génesis Policía Nacional hizo oficial la renovación de Denilson Núñez, quien era uno de los que había finalizado su vínculo.

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Jerry Bengtson no piensa en el retiro y clubes como Potros de Olancho buscarían su fichaje. Desde la UPN se interesaron, pero finalmente lo descartaron por un alto salario.

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Olimpia tiene amarrado el fichaje de una de las joyas del balompié nacional, Christian Canales del Choloma. Él tiene 19 años, es defensa central izquierdo y acaba de ser llamado a la Selección Nacional.

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Bryan Róchez no se moverá de Portugal y seguirá en el Leixoes de la segunda división lusa.

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